Ve vodě i na souši se utkali ve dvoudenním klání v okolí Hracholuské přehrady psi záchranáři. Na prvním ročníku letních psích her s názvem Fitmin Dog Summer Games tam soutěžili v doprovodu svých chovatelů v několika náročných disciplínách. Největším závodem byl mezinárodní Euro Cup RH-W 2023, kde se soutěžilo ve třech kategoriích, při nichž psi například zachraňovali tonoucího, vlekli loď nebo plavali na vytrvalost.

Psí záchranáři soutěžili na přehradě Hracholusky | Video: Bouda Pavel

„Do závodu se nám přihlásilo třináct účastníků, v drtivé většině ze zahraničí. Kromě těch českých tu jsou psí záchranáři z Německa, Polska, Slovenska, Slovinska, Estonska a Thajska. Soutěží zlatí retrívři, labradoři, němečtí ovčáci a jeden novofoundlanďan. Všechno to jsou větší psi, aby měli sílu a mohli dělat namáhavou vodní práci, jako je přitažení člunu za lano. Všechno to jsou sportovní záchranářští psi, ale mezi závodníky jsou i psi, kteří mají složené nejvyšší zkoušky a jezdí na reálné praktické nasazení, například nedávno do Turecka, které zasáhlo zemětřesení,“ říká Martin Brandner, hlavní organizátor akce.

Krátce po závodě se na břehu spolu se svým černým retrívrem vydýchávala osmatřicetiletá Miroslava Pýchová. „Je to fenka Engie, je jí tři a půl roku a vodu má moc ráda. S jejím dnešním výkonem jsem moc spokojená. Záchranářskému výcviku se věnuji už dvanáct let a tohle je v pořadí můj třetí pes. Předtím jsem měla zlatého retrívra a švýcarského ovčáka. K vodní práci má asi největší předpoklad právě retrívr, protože tahle rasa vodu miluje,“ usmívá se Miroslava.

Kromě tohoto největšího závodu proběhly i další soutěže. Například vytrvalostní triatlon, kdy závodníci se svým psem jeden kilometr plavou, deset kilometrů jedou na koloběžce a dalších deset kilometrů běží. Další disciplínou byl biatlon, kde si závodník se svým psem kombinuje běh a střelbu z bezhlučné laserové pušky nebo štafetový překážkový běh pro tříčlenné týmy.

Na atraktivní psí závody se přišli podívat i žáčci se svými učitelkami z malotřídní školy v Líšťanech. „Jsme tu komplet všichni, snažíme se děti vést k praktičnosti, aby si uměly poradit samy a aby viděly, jak se dají pejskové vycvičit,“ vysvětlila Petra Opavová, ředitelka základní školy v Líšťanech. „My máme doma tři německé ovčáky, tatínek je učí plavat a aportovat. Mně se to líbí a až budu větší, chtěla bych mít také svého psa,“ říká desetiletá Aneta.

„S partnery už jsem domluvený na dalším ročníku těchto závodů. Nevím, jestli to bude ve stejném termínu, ale chtěli bychom jej určitě zopakovat,“ slibuje Martin Brandner.

Zdroj: Bouda Pavel