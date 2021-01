ADOLF OPPER DE BLOWITZ (1825 – 1903)

Rodák z Blovic je označován za největšího žurnalistu 19. století. Po studiích na plzeňském gymnáziu odešel do Francie, kde se zabýval právě zejména žurnalistikou. Z Francie později přispíval i do novin The Times. Proslavil se rozhovory s významnými evropskými osobnostmi.

JAROSLAV KURSA (1875- 1950),

Narodil se v Blovicích v budově staré školy, kde má v současnosti i pamětní desku. Po vzniku samostatného státu v roce 1919 přinesl komisi pro státní symboly detailně propracovaný návrh, který byl 30. března 1920 Revolučním národním shromážděním uzákoněn jako státní symbol.

FRANTIŠEK RAUŠAR (1857 – 1941)

Raušar, zakladatel blovického muzea, byl původním povoláním učitel. Zároveň byl autorem několika prací o regionální historii a osobnostech. V roce 1913 zřídil muzejní odbor a jeho předsedou byl až do své smrti.

MARIE ŠKARDOVÁ (1906 – 1943)

Vyučila se prodavačkou. Za okupace organizovala sbírky ve prospěch pronásledovaných rodin, rozšiřovala letáky, organizovala psaní do ilegálních časopisů. V září 1940 byla zatčena, vyslýchána plzeňským gestapem a poslána do Drážďan, kde byla popravena.

MILAN KNÍŽÁK (*1940)

Umělec a bývalý rektor akademie výtvarných umění se narodil v Plzni a s rodiči žil v Blovicích. Studoval několik vysokých škol v Praze. Uspořádal více než 100 samostatných výstav a zúčastnil se stovek expozic téměř po celém světě. Vydal desítky knih a katalogů a několik hudebních nosičů. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách