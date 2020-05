Už v pondělí se jako první v kraji otevřou návštěvníkům brány hradu Rabí a zámku Nebílovy. Volně přístupná bude i zřícenina hradu Přimda. Ostatní plzeňské památky pod správou NPÚ zahájí sezónu o čtrnáct dní později, v pondělí 25. května. Návštěvníci musejí počítat s upraveným režimem prohlídek.

Hrad Rabí | Foto: DENÍK/ Ludvík Pouza

„Vstup do areálu jednotlivých památek bude možný jen s rouškami. Komentovaných prohlídek se od 25. května bude moci účastnit prozatím deset osob včetně průvodce. Na pokladnách i během prohlídek návštěvníci budou muset dodržovat stanovené rozestupy. Zaměstnanci správ památkových objektů budou vybaveni ochrannými rouškami, štíty a gumovými rukavicemi. U vstupu do areálů, do pokladen a návštěvnických center budou umístěné stojany s dezinfekcí,“ informoval ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.