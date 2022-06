Meteorologové na pondělí vydali výstrahu před bouřkami až do půlnoci na úterý. "Na většině území během dne očekáváme přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Večer by měly srážky ustávat a měla by ubývat oblačnost. Během dne bude vát čerstvý vítr o richlosti čtyř až osmi metrů za sekundu, v bouřkách zesílí," předpovídají meteorologové.

OBRAZEM: Podívejte se na závod dračích lodí na borské přehradě