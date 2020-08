I dnes vás vezmeme na výpravu proti proudu času, zhruba o 150 let zpátky. Deník prošel tehdejší noviny z předminulého století a vybral pro vás z nich zajímavé zprávičky, veselé i smutné, z našeho regionu.

Ze starých novin, ze Šumavanu a Úhlavanu (19. století). | Foto: Repro: Deník / Milan Kilián

Vozka z Lužan se opil tak, že při jízdě v Klatovech svěřil povoz desetiletému chlapci. Ten jel ale po městě velmi rychle a přejel malé dítě. Na místo se ihned seběhli lidé a chtěli opilého vozku lynčovat. Povyku a srocení lidu udělal přítrž až četník, který viníka zatkl. Týdeník Šumavan se pak pořádně bul do policie. „Při celém tomto bouřlivém výstupu, jenž trval přes půl hodiny, nebylo o naší policii ani vidu ani slechu. Zdá se, že i naše policie má tu všeobecnou vadu všech policií, že nikdy není tam, kde by měla být,“ láteřil tehdejší redaktor. To napsat dnes… (1872)