/VIDEO/Krásné počasí, skvělá atmosféra a nálož koncertů šestadvaceti kapel, převážně ze zahraničí. Lepší kombinaci si snad fanoušci při dvanáctém ročníku Metalfestu v Plzni nemohli přát. Na tři dny opět zaplnili lochotínský amfiteátr, kempy v jeho okolí a u Boleváku, nové tábořiště u Mže na Jíkalce i ubytovací kapacity po celé Plzni a užívali si vystoupení kapel jako Arch Enemy, Powerwolf či Avatar.

Metalfest v Plzni | Video: Nekola Filip

„Bylo to zase skvělé, kromě muziky, kterou mám rád, jsem zase na úvod festivalové sezony mohl potkat lidi z různých koutů republiky, se kterými se vídáme právě na festivalech. A když už hrála kapela, kterou třeba vidět nemusím, je vždycky v Plzni kam zajít,“ řekl pětatřicetiletý Marek, který na západ Čech dorazil ze Slovenska a během čtyř dní, které tu strávil stihl zajít i do do zoologické zahrady vedle festivalového areálu, do Prazdroje a vystoupal i na plzeňskou věž.

Festival trval v Plzni od pátku do neděle, kdy jej večer uzavřou vystoupení kapel Testament a Behemoth.

Zdroj: Nekola Filip