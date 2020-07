Městští policisté v Plzeňském kraji nechytají jen nezodpovědné řidiče, nenechavce, řádící opilce a další individua. Poměrně často vyjíždějí i k odchytu různých zvířat. A zdaleka nejde jen o klasické psy a kočky, hlídky v kraji odchytávaly už i nosála, pávici či klokana.

Městští strážníci z Plzně letos odchytávali různé druhy zvířat. | Foto: MP Plzeň

Nejvíce výjezdů ke zvířatům měli letos pochopitelně strážníci v Plzni. Skupina pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat zařazená pod služebnou Bory provedla jen za první pololetí 267 odchytů zvířat v Plzni. „Z toho bylo 146 psů, 37 z nich se šťastně vrátilo zpět ke svému majiteli. Dále bylo do Útulku pro zvířata v nouzi umístěno 89 koček a 15 koček v rámci kastračního programu. Dalších 16 zvířat byla buď exotická nebo domácí,“ vypočítala Veronika Kuchynková z MP Plzeň. Dodala, že mezi zajímavé odchyty v minulosti lze zařadit agamu vousatou, korálovku, kraba, leguána zeleného či různé želvy. Tato zvířata strážníci předávají do rukou odborníků v zoo nebo do Aqua-Tera Plzeň. „Do záchranné stanice živočichů byly převáženy např. činčily, kuna, králíček, pávice, různé druhy papoušků, poštolka, ale třeba i volavka, ježek, bobr a další,“ doplnila Kuchynková.