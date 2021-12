„Pilotním projektem byla instalace úlů na střeše historické radnice na náměstí Republiky, následována umístěním úlů ve Škroupově ulici a v nedávné době také v Koterovské ulici v Plzni. Na každé ze střech jsou dva úly – tedy dohromady šest včelstev, která letos vyprodukovala téměř devadesát kilogramů medu. To dokazuje, že se včelám dobře daří i ve městě a že je o ně dobře pečováno,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

„Našimi včelaři jsou Pavel Mach s dcerou, kteří věnují včelám náležitou péči a pozornost. V sezoně od dubna do srpna jsou včely kontrolovány jednou za čtrnáct dní, mimo sezonu přibližně jednou za měsíc,“ řekl ředitel magistrátního úřadu správních agend Petr Triner, do jehož gesce spadá správa magistrátních budov. Upozornil, že v minulých dnech došlo k pravidelnému, několikrát ročně se opakujícímu, léčení včelstev od roztoče rodu varroa. Léčení proběhlo pomocí aerosolu a do měsíce bude zopakováno. Včely v České republice nemají přirozenou obranyschopnost a napadení tímto roztočem může celé včelstvo zdecimovat. Cílem léčby je proto ochránit populaci včel pro následující rok.

Zimní období včely přežívají v chomáči, kde se zahřívají. Včely v zimě zpracovávají zásoby z letních měsíců, případně jsou dokrmovány sladkým roztokem. Je proto velmi důležité, aby bylo ze strany včelařů zkontrolováno, že na konci léta jsou včely dostatečně nakrmené a přežijí tak do jara.

Včely na střechách jsou pravidelně monitorovány. Zájemci mohou včely sledovat online na webových stránkách www.vcelynastrechach.cz/strechy, kde najdou i přenosy ze střech na náměstí Republiky, Škroupovy a Koterovské ulice. Na uvedeném odkaze je možné sledovat dění uvnitř i vně úlů. Dále je zde uvedeno grafické znázornění důležitých údajů po jednotlivých dnech, které reflektují aktuální informace o úlech a včelách. Na základě těchto údajů mohou včelaři rychle reagovat na případné problémy či nedostatky v úlech.

Včelstva jsou dále také umístěna na střeše budovy Centra robotiky v Cukrovarské ulici, které je součástí Správy informačních technologií města Plzně.