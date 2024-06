„S jízdou na čtyřkolce už mám určité zkušenosti a pro mě jako ženu to není nic těžkého, jen je potřeba mít alespoň nějaké technické cítění. Využívat to sice budu hlavně při hromadných společenských akcích pro veřejnost nebo pro školy, ale klidně bych vyrazila i do terénu. Jsem pořád zařazena na pozici strážník a ve chvíli, kdy by bylo potřeba jít do výkonu služby, tak budu připravená vyjet,“ říká odhodlaně Tereza Schliková.

Městská policie využívá své čtyřkolky především pro výkon služby v hůře dostupných a odlehlejších lokalitách v chatových oblastech jako je Valcha, Sylván nebo oblast boleveckých rybníků.

„Dnes tu máme na proškolení třináct našich strážníků včetně nováčků. Tereza Schliková je mezi nimi zatím jedinou ženou. Je zařazena na tiskovém odboru Městské policie Plzeň a prioritně proto bude své dovednosti na čtyřkolkách využívat ke své práci při prezentačních a preventivních aktivitách,“ vysvětluje zástupce velitele městských strážníků Tomáš Petřík.

Čtyřkolky nejsou u plzeňské městské policie novinkou. Začala je používat zhruba před dvěma lety a v praxi se osvědčily.

„Městským strážníkům jsme tehdy zapůjčili dvě vozidla a nyní místo nich dostali nové, vylepšené o několik věcí. Tímto školením jim chceme přiblížit, co tyto stroje umí, jak pracují v terénu a extrémnějších podmínkách,“ vysvětluje Vladimír Kadavý ze společnosti ASP Group.

Obě čtyřkolky má Městská policie Plzeň bezúplatně zapůjčené včetně servisu až do konce letošního roku a hradí si z vlastního rozpočtu pouze pohonné hmoty.