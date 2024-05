/VIDEO/ Na ještě větší malér si zadělal čtyřiadvacetiletý řidič se zákazem řízení, který jel ve středu pozdě odpoledne po Doudlevecké ulici o dost rychleji, než je povoleno.

Na střeše skončil se svým vozem mladý řidič, který se v Plzni-Doudlevcích snažil ujet strážníkům. | Foto: se svolením MP Plzeň

Strážníci z Dopravní skupiny, kteří zde dohlíželi na dodržování rychlosti, mu naměřili 85 kilometrů za hodinu, okamžitě se za ním vydali a za pomocí výstražného a světelného zařízení se snažili o to, aby zastavil. „Řidič jejich výzvy zcela ignoroval, sešlápl plynový pedál a začal ujíždět. Na křižovatce ulic Samaritská x Zborovská nezvládl řízení, uvedl vozidlo do smyku, načež přejel do protisměru, kde se střetl s jiným vozidlem a následně havaroval,“ popsala mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová.

Jeho vozidlo BMW skončilo na střeše, jeden ze strážníků hlídky okamžitě přispěchal účastníkům dopravní nehody na pomoc, přičemž zjišťoval, zda došlo k nějakému zranění. Druhý mezitím přivolal složky IZS a do příjezdu policistů zajistil místo havárie. „Důvod, proč 24letý muž ujížděl, se brzy ukázal. Do listopadu roku 2025 má tento muž vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel,“ doplnila Pužmanová.

Při nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění, mladý řidič se ale teď bude zpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. O tom, že si byl velké chyby vědom, svědčí i video, které městská policie zveřejnila na svém Facebooku.