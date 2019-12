Magický autor. Tak o plzeňské rodačce Šárce Trčkové (1965 – 2015) mluví kurátor plzeňské výstavy Radek Wohlmuth. Výstava s názvem Tajemství kruhu je v Galerii města Plzně na náměstí Republiky k vidění do 26. ledna.

„Vybrali jsme čtyřicet dva prací – velkých reprezentativních děl, která Šárka tvořila od 90. let minulého století,“ uvádí kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Dodává, že díla jsou ze Šárčiny pozůstalosti a zapůjčil je její manžel, malíř Dalibor Smutný. „Na výstavě je zastoupena celá škála Šárčiných výtvarných přístupů – malované i grafické obrazy, matrice, tisky na plátno i papír,“ doplňuje.

Z názvu výstavy v kombinaci s náměty děl je patrné, že Šárka Trčková hledala tajemství života v obyčejných věcech a zašifrovávala ho do jednoduchých motivů, které uměla povýšit do symbolické roviny. Výstavu vymezují dva motivy s kruhem. Na jedné straně to je bublifuková bublina jako něco dokonalého, ale krátkodobého a na druhé straně grafika Tajemství ztvárněná v několika variantách. Jsou na ní tři dívky kolem kulatého stolu.

„Šárka byla z mého pohledu trošku magický autor. Dokázala přecházet z média do média takovým zvláštním neviditelným způsobem. Byla schopná z antikvární příchuti grafiky, které se k tomuto médiu váže, tento její stín sejmout a posunout celý obor dál. Bylo to dané tím, že vystudovala malbu a vlastně se jí vždy jednalo o malebný výraz. Porušovala zavedené postupy a byla velmi kreativní,“ charakterizuje kurátor Šárčinu tvorbu.

Ředitelka galerie města Plzně Zuzana Motlová dodává, že Šárka odešla z Plzně do Prahy studovat na Akademii výtvarných umění. Od roku 1995 tam byla odbornou asistentkou ateliéru Grafika 2 Vladimíra Kokolii. Působila také jako volná umělkyně.