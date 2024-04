Město Touškov na severu Plzeňska nabídne svým občanům jako první v republice možnost půjčit si k soukromým účelům služební elektrovozy městského úřadu. Předávání klíčů a dokladů nebude nutné, postačí speciální aplikace.

Radnice v Touškově půjčí občanům městská elektroauta. | Video: Deník/Veronika Krátká

Lidé z touškovské radnice zatím testují pronajaté elektrovozy. Vlastní nová auta město pořídí na základě výběrového řízení, které teď připravuje. „Před rokem jsme museli začít řešit stav vozového parku, obě naše auta se spalovacími motory už byla dost opotřebovaná. Zastupitelé se po podrobné ekonomické a technické analýze rozhodli koupit s ohledem na výši provozních nákladů tři elektrovozy. Jeden kilometr jízdy vychází na 80 haléřů,“ říká starostka Kateřina Duchková s tím, že městu se podařilo získat na e-auta dotaci přes 990 tisíc korun. Cenu jednoho vozu odhaduje na zhruba milion korun.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Podle starostky stojí auta v době, kdy je město nevyužívá, nevytížená na parkovišti. „Proto nejdříve vznikla myšlenka sdílet je s našimi příspěvkovými organizacemi a pak i s občany. Cílíme hlavně na mladé lidi a seniory, pro které je provoz vlastního auta finančně náročný.“

Nová služba začne ve spolupráci s platformou Peoplecar fungovat 1. července, zkušební provoz potrvá tři měsíce. „Půjčovné po tuto dobu nastavíme na 100 korun na hodinu. Zvažujeme pak zvýšení půjčovného na 150 korun tak, aby byly zohledněny všechny náklady. Lidé si vůz vyzvednou nabitý na dvoře úřadu a tam ho také vrátí. Zarezervují si ho pomocí aplikace na přesný čas. Odpadá předávání klíčů, e-auto lze odemknout pomocí této aplikace,“ vysvětluje Kateřina Duchková. Město nejdříve zařadí do sdílení dva vozy. Jeden bude rodinný, pětimístný a druhý užitkový se sedmi místy. Po ukončení zkušebního provozu by mohli auta využívat i lidé z okolních obcí.

Do testování e-aut se zapojil také místostarosta Patrik Bureš. „Cesta do Prahy a zpět s nabíjecím tarifem, který budeme využívat, vyšla na 95 korun. Pokud bych jel se svým autem se spalovacím motorem, bylo by to kolem 600 korun,“ porovnává.