„V pondělí 15. července jsme začali s lokálními výspravami na silnici I/26 mezi Plzní a Sulkovem v úseku, který je v Systému hospodaření s vozovkou klasifikován stupněm 5, což znamená nutnost okamžité opravy. Pro zkrácení termínu opravy z původních 14 dní jsme upravili technologii tak, abychom údržbu provedli do týdne. Termín byl zvolen o prázdninách, kdy je provoz volnější. Nikdy v minulosti jsme tento způsob a rozsah údržby nekomunikovali s orgány města Plzně a uzavírka byla řádně nahlášena na www.dopravniinfo.cz," uvedl tiskový mluvčí ŘSD pro Plzeňský kraj Adam Koloušek s tím, že bohužel shodou okolností došlo ke kolapsu provozu na okružní křižovatce u Makra.

„Podílela se na tom například i kyvadlově řízená uzavírka na Městském okruhu. Na to jsme po konzultaci s PČR okamžitě reagovali úpravou dopravního značení a situace se v následných dnech již neopakovala," dodal. Údržba bude pokračovat pokládkou dvouvrstvého mikrokoberce, který celou plochu uzavře a zcelí. Tím dojde k prodloužení životnosti vozovky bez nutnosti většího zásahu.

V místě se v týdnu od 15. července tvořili kolony, v nichž řidiči stály desítky minut, zpoždění nabíraly i vozy MHD.

Městu vadilo, že první oprava nebyla předem avizována a nemohla tak být zahrnuta do dlouhodobého plánu a koordinace dopravně-inženýrských opatření ve městě. „Vzhledem k tomu, že v daném termínu již na území města probíhá velký počet jiných předem naplánovaných stavebních prací a rekonstrukcí, a to včetně silnic I. třídy, a omezení probíhají i na dálnici D5 a právě sulkovský přivaděč je stanovenou objízdnou trasou, město Plzeň nechce zhoršit již tak složitou dopravní situaci další předem neavizovanou částečnou uzavírkou tak významné komunikace,“ uvedl náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar s tím, že dopady by to mohly být citelné pro plynulost automobilové dopravy i MHD a linek veřejné dopravy ve městě i širším okolí.

Další dopravní komplikace čeká na řidiče u Nepomuku. Zavřená je tady frekventovaná silnice I/20 z Plzně do Písku. Při budování odbočovacího pruhu a rozšíření komunikace totiž v místě křižovatky došlo k velkému podmáčení terénu a byly zde odhaleny velké kaverny pod komunikací. „Objízdná trasa pro kamionovou dopravu vede z Plzně po I/27 do Přeštic a následně po II/230. Prosíme všechny řidiče o dodržování dopravního značení, a především o dodržování povolené rychlosti v obcích. Dále bychom chtěli apelovat na řidiče kamionové dopravy, aby se původní trase vyhnuli a co nejdříve se odklonili z I/20. Místem opravdu nelze projet, a především v obcích Jarov a Prádlo je silnice velmi úzká," konstatuje Koloušek.

Oprava silnice na Sulkov působí řidičům problémy. | Video: Stanislav Souček

Dobrou zprávou je naopak ukončení většiny dopravních omezení na silnici u Losiné, kde od dubna probíhaly práce na stavebních úpravách několika křižovatek.

Hlavním důvodem pro úpravu bylo zvýšení bezpečnosti v úsecích, kde opakovaně docházelo ke kolizním situacím. Pracovníci vybudovali odbočovací pruh a také byl například rozšířen prostor křižovatky.