Kvůli šíření koronaviru a stagnaci ekonomiky se některé výrobní podniky v Plzeňském kraji rozhodly, že začnou propouštět.

Problém je v tom, že zaměstnávají agenturní pracovníky ze zemí Evropské unie, ale také z takzvaných třetích zemí. Ti se tak mohou ze dne na den ocitnout na ulici. Co pak s nimi, nyní řeší města v kraji.

Oslabením automobilové produkce je výrazně postižené například Rokycansko, přesněji společnosti Borgers výrobějící textilie a výlisky pro automobily, a Eugen Wexler, kde se rovněž vyrábějí komponenty do aut. V těchto podnicích dochází k viditelnému útlumu výroby. V Borgersu se včera loučilo podle informací Deníku zhruba 400 agenturních pracovníků. „Trvalé bydliště jich má ve městě jen něco přes padesát, takže výraznější problémy nepředpokládám,“ reagoval starosta Rokycan Václav Kočí.

Se společností jsou v úzkém kontaktu i lidé z tamního úřadu práce, což platí i o menší sousední fabrice pod křídly Eugen Wexler.

INFORMAČNÍ LETÁKY

Na případné masivní propouštění se připravuje město Plzeň, kde pracuje zhruba 18 500 agenturních pracovníků. „Co se prevence týče, momentálně distribuujeme do všech pracovních agentur i podniků v elektronické podobě letáky v šesti jazycích – v ruštině, ukrajinštině, bulharštině, rumunštině, polštině a angličtině, abychom zahraniční pracovníky upozornili na to, co se v České republice děje a jaká platí nařízení,“ řekl Deníku plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Město také letáky vytiskne a strážníci, policisté a odbor bezpečnosti je budou distribuovat rovněž na ubytovny, což je zhruba sto zařízení.

Pokud by továrny začaly masivně propouštět, stanoví Plzeň společně s úřadem práce, strážníky a policií postupy, kterými by situaci řešili. „Se zvýšeným úsilím bychom problém určitě zvládli. O pomoc bychom mohli požádat také odbor migrační a azylové politiky ministerstva vnitra,“ popsal.

Podle něj je Plzeň zároveň domluvená s neziskovými organizacemi, které jsou cizincům ochotné pomoci, nebo by mohla po dohodě s ministerstvem vnitra cizince odvézt zpět do vlastí.

VRÁTÍ SE DOMŮ

„Tento postup jsme ve spolupráci s ministerstvem využili už v letech 2010 a 2011, kdy jsme cizince navrátili do zemí původu,“ sdělil Zrzavecký s tím, že vedení města zatím velké problémy nepředpokládá.

Situaci monitorují také v Boru u Tachova, kde funguje průmyslová zóna. „Informace o propouštění zatím nemáme. Pokud se něco takového přihodí, budeme záležitost intenzivně řešit,“ pověděl starosta Boru Petr Myslivec.

V Plzeňském kraji v současné době pobývá na 55 tisíc agenturních zaměstnanců.