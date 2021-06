Shodují se na tom ředitelé středních škol a gymnázií v Plzeňském kraji, podle kterých zkoušky letos nesložili – obdobně jako v předešlých letech – pouze jednotlivci. „S úspěšností jsme opravdu spokojeni. Z celkem 250 studentů, kteří u nás letos maturovali, čtyři žáci neuspěli ve zkoušce z češtiny, kterou museli absolvovat všichni,“ řekla ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Naděžda Mauleová.

VÝSLEDKY JSOU STANDARDNÍ

Hranici potřebnou pro úspěšné složení zkoušky z dobrovolné matematiky ministerstvo školství letos snížilo, a to z důvodu, aby u zkoušek nepropadlo tolik studentů jako v letech nepoznamenaných koronavirem. „Pro zkoušku z matematiky se rozhodlo zhruba 90 studentů z 250, přičemž tři z nich neuspěli. Zbytek žáků skládal zkoušku z angličtiny, neobstál v ní jeden student. Výsledky jsou letos zhruba stejné jako v jiných letech, možná o maličko lepší,“ dodala Mauleová s tím, že kompletní statistiky ještě školy nemají.

Podle ředitele Střední průmyslové školy v Klatovech Bohumíra Kopeckého se úspěšnost u maturit nevymyká předchozím rokům. „Dopadlo to podobně jako v předešlých letech, jde jen o jednotlivce, kterým se to nepodařilo. Myslím, že v případě matematiky šlo o jednoho studenta a v případě jazyků o dva nebo tři. Takže to není nic výrazného, takové výsledky jsou každý rok. Byly sice zvěsti, že byla maturita těžší, ale to se říká každý rok,“ okomentoval Kopecký.

Na domažlickém gymnáziu letos maturovalo 87 studentů. Didaktický test z českého jazyka zvládli všichni. Matematiku si zvolilo 53 z nich, přičemž tři neuspěli. „Z mého pohledu jsou výsledky standardní,“ zhodnotila ředitelka Jana Štenglová. Podle jejího názoru neměl zásadní vliv na přípravu gymnazistů ani letošní neobvyklý školní rok. „Studenti čtvrtých ročníků byli postavení do situace, kdy si o rok dříve zvykli na styl vysokoškolského studia. Rozhodně ale nešlo o samostudium, při kterém bychom vše nechávali na nich,“ zdůraznila ředitelka domažlické školy.Na tachovském gymnáziu letos maturovalo 24 studentů. Ředitelka Irena Volkovinská je s úrovní letošních maturit spokojena. „Na to, jaký byl školní rok komplikovaný v souvislosti s opatřeními proti pandemii, jsou výsledky hezké,“ řekla.

Kromě didaktických testů studenti také absolvují ústní část maturit, někteří pak i odbornou část.