Studenti posledních ročníků středních škol usedli ve středu ráno zpět do lavic.

Otevření VOŠ a SPŠE, Plzeň, Slovany. | Foto: Deník / Veronika Zimová

Do školy se maturanti příliš nehrnuli. Řada z nich přicházela před Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni (SPŠE) až těsně před osmou hodinou ranní. "Radši bych byl dál doma na distanční výuce, alespoň bych nemusel tak brzy vstávat," řekl jeden ze studentů čtvrtého ročníku SPŠE. "Nestíhám. Vstával jsem na poslední chvíli. Už teď jdu pozdě. Distanční výuka by měla fungovat dál. Na maturitu by mě asi stoprocentně nepřipravila, ale dalo by se to nějak zvládnout," dodal další maturant.