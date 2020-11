Žáci závěrečných ročníků středních škol usednou ve středu zpět do lavic. Řada z nich se ale bude dál učit i distančně, maturanti se totiž musí výuky účastnit v homogenních skupinách a nesmí se mísit napříč třídami. To je pro střední školy a hlavně gymnázia velký problém.

„Těší nás, že se mohou žáci čtvrtých ročníků vrátit. Maturantům to ale ve výsledku moc nepomůže, protože značnou část výuky tvoří na našem gymnáziu semináře, na které by měli normálně docházet žáci z více tříd. Tím by se ale studenti mísili,“ uvádí ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni Aleš Janoušek.

Semináře tak budou probíhat distančně on-line. „Našli jsme pouze tři semináře, které tvoří homogenní třídy, a u kterých tedy bude moci prezenční výuka probíhat. Většina seminářů ale bude muset stejně fungovat distančně, aby nedocházelo k míchání maturitních tříd. Je to takové nešikovné. Maturanti pojedou ráno do školy a po chvíli třeba zpátky domů,“ říká Janoušek.

Zajistit homogenitu jednotlivých tříd byl oříšek také pro Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni, která má ve čtvrtém ročníku 237 žáků. Současná opatření jsou podle její ředitelky Naděždy Mauleové náročnější na realizaci než ta, která byla nastavena doteď, když byli všichni žáci na distanční výuce.

„Distanční výuka totiž zajistila všem našim žákům být na všech hodinách, což u prezenční výuky teď není možné. Jsem strašně zklamaná,“ říká Mauleová. „Jsme veliká škola, takže vytvořit homogenní třídy nám dalo docela zabrat. Za normálního stavu využíváme možností spojování a dělení tříd. Například v elektrotechnice se běžně setkávají dvě třídy během maturitního, devítihodinového předmětu. Podle nařízení ministerstva školství bychom ho teď vlastně ale neměli vůbec prezenčně učit,“ popisuje dále.

Návrat maturantů do škol vítají především rodiče. Šťastni jsou ale i samotní žáci. „Jsem rád, protože na klasické výuce se mnohem lépe připravím na maturitu. Na druhou stranu se ale do školy trochu bojím, protože si nemyslím, že nám distanční výuka plně nahradila tu klasickou. Budu asi muset dost dohánět,“ míní devatenáctiletý Jakub Z., který na střední průmyslové škole elektrotechnické studuje čtvrtým rokem obor webdesign a webové aplikace.

„Výuka on-line určitě není plnohodnotná. Kdyby to nebyl čtvrťák, tak bych to asi tolik neřešil. Ale jelikož bude maturovat, tak je určitě dobře, že se vrací do školy. Vždyť už jsou žáci de facto od března doma,“ doplňuje Jakubův otec.