Domácí porod v sektě v Plasích na severním Plzeňsku nabývá stále tragičtějších a bizarnějších rozměrů. Matka dítěte v pátek zemřela. Její partner, který spolu s dalšími členy náboženské skupiny sledoval hodiny její utrpení, o víkendu prostřednictvím sociálních sítí požádal veřejnost o finanční pomoc, aby jeho novorozená dcera neskončila v pěstounské péči. Pochopení ale našel pramálo. Lidé ho posílají do práce nebo mu píší, že je vrah, který nechal umřít svoji partnerku, a že holčičce bude mnohem lépe bez něj a sekty.

Žena (41) porodila v neděli 8. září v centru Ohnivý drak v Plasích, kde sídlí náboženská skupina Život v srdci. S dcerou, kterou přivedla na svět, byla poté rodička 12 hodin spojenou pupeční šňůrou a její stav se stále zhoršoval. V pondělí už byl takový, že členové sekty vedené Lukášem Stančíkem, jenž se sám nazývá Bůh Šašek, přivolali záchrannou službu. Ta matku v kritickém stavu i miminko odvezla do nemocnice. Tam žena v pátek zemřela. Hned druhý den její partner Marian P. a zároveň otec dítěte, který dle dostupných informací stejně jako ostatní členové náboženské skupiny nepracuje, požádal prostřednictvím sociálních sítí veřejnost o pomoc.

„Dostal jsem se do složité situace. Narodila se nám v neděli holčička Evelínka, po porodu zemřela moje partnerka Linda. Evelínka je od chvíle, kdy se narodila, úplně zdravá, ale je v porodnici a jediné, co teď je překážkou k tomu, aby nám ji dali domů, je finanční situace. Nemám téměř žádné peníze a když budu pro OSPOD neschopen finančně zajistit veškerou péči pro dcerku, půjde do pěstounské péče. Moc váš prosím o pomoc, protože nemohu dopustit, aby Evelínka ztratila oba rodiče. Pokud ucítíte pomoci nám, ozvěte se prosím,“ napsal ve Marian P. ve svém příspěvku.

U naprosté většiny lidí ale tvrdě narazil. „V tomto případě si přeji, aby zasáhl OSPOD a holčičku vám odebrali. Aby vyrostla v slušné rodině. Vy si ji nezasloužíte. Není mi lito vás ani vaší partnerky, jste dospělí lidé a jste za sebe zodpovědní. Pokud o dceru máte zájem, běžte makat!!!“ zní jedna z reakcí. „Ta žena zemřela kvůli té vaší sekté, uvědomujete si to vůbec? Osobně si přeju, abyste byl zbaven rodičovských práv a dítě aby se dostalo k jiné rodině. Co by ji u vás asi čekalo? Bití, kdyby přišla baba šedivá? Nebo byste ji topili, apod? Sociální pracovnice a soud by musel být na hlavu, to dítě vám dát,“ píše další z diskutujících. „Jsi vrah, díval ses 12 hodin, jak tvá partnerka trpí a pomalu umírá. Parazit, který nikdy nepracoval, a teď žádáš všechny lidi, co poctivě pracují, o pomoc. Ty zmetku odporný. Doufám, že ti malou nikdy nedají. Zaslouží si normální rodinu,“ má jasno i další pisatelka.

Na komentáře reagoval později i Marian P. „Napsal jsem zde příspěvek, abych lidi požádal o pomoc. Pochopil jsem z vašich komentářů, že lidsky se zde dokáže zachovat tak 5% lidí, zbytek jen fluše a kope, aniž by je zajímala pravda. Pokud necítíte pomoci nám, vaše další komentáře jsou zbytečné.,“ opřel se do diskutujících.

Případem se zabývá policie, a to pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Po úmrtí rodičky není vyloučena změna právní kvalifikace např. na usmrcení z nedbalosti. Za něj hrozí i několikaleté vězení.