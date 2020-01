Sdružení se snaží motivovat mladé doktory, aby se stali praktickými lékaři, a je informačním zázemím pro zájemce o obor všeobecné praktické lékařství. Za cíl si také klade podporovat jeho kvalitu. S Pfeiferovou, která pochází z lékařské rodiny (její strýc, babička, prababička i pradědeček byli lékaři) si Deník povídal o chřipkové epidemii, nedostatku praktických lékařů a zdravotnictví v České republice.

Jak jste se dostala k práci praktické lékařky? Chtěla jste být doktorkou od dětství?

Stát se lékařkou bylo pro mě takové přirozené životní rozhodnutí; jsem nadšenec do vědy a mám ráda lidi. A protože jsem si ze všech úžasných oborů medicíny nedokázala vybrat jeden konkrétní, rozhodla jsem se stát všeobecným praktickým lékařem, jelikož tento obor je všeobjímající, je nejblíže lidem a je z velké míry preventivní, snaží se prodloužit život ve zdraví.

Zajímáte se mimo jiné o epidemiologii. Jak je na tom podle vás v současnosti Plzeňský kraj s chřipkovou epidemií? Vnímáte v poslední době zvýšený výskyt onemocnění?

Epidemiologie si spíše našla mě. Poslední čtyři roky jsem vedla pro Českou republiku oxfordskou studii chřipkových onemocnění v primární péči. Byla to největší evropská studie svého druhu a těším se, jaké dopady bude mít na léčbu chřipkových onemocnění v Evropě. V posledních letech vnímám zvýšený výskyt chřipkových příznaků vždy na začátku nového roku s maximem případů v únoru. Uvidíme, co přinese letošní sezona.

Jak se lze nejlépe chránit před chřipkou? Říká se, že je důležitá prevence, ale je vůbec možné bránit se útoku chřipky preventivně?

Nejlepším a nejúčinnějším preventivním opatřením, které pomáhá snižovat počty nemocných a zemřelých, je bezesporu očkování a svým pacientům ho plně doporučuji. Bohužel proočkovanost české populace je stále velmi nízká; pevně však věřím, že trend očkování proti chřipce bude spíše vzestupný. Já sama se očkuji každý rok a často zmiňuji tuto poučku: Mladí díky očkování neonemocní, staří nezemřou. Chřipka není pouhé nachlazení, chřipka je vysoce nakažlivé virové infekční onemocnění provázené celou řadou komplikací. Kromě očkování nesmíme samozřejmě nikdy zapomínat na správnou životosprávu – vyváženou pestrou stravu, vitaminy, pitný režim a dostatek spánku.

České zdravotnictví sužuje personální krize a potýká se především s nedostatkem praktických lékařů. Myslíte si, že mladí lidé touží po specializacích a praktické lékařství pro ně není atraktivní?

Domnívám se, že všeobecné praktické lékařství je v posledních letech stran atraktivity na vzestupu. Do specializační přípravy se hlásí více zájemců, než jaký je počet rezidenčních míst. Do oboru se dostávají talentovaní mladí lidé. Musíme doufat a sna-žit se, aby to bylo i dál jako v posledních 10 letech, protože jen díky pravidelnému vstupu mladých lékařů do oboru dokážeme situaci stabilizovat.

Vychováváte malou dceru. Jak se dá skloubit pracovní a osobní život?

Mám skvělého manžela, který mi už 15 let trpělivě pomáhá najít ideální recept na skloubení pracovního a osobního života. Před dvěma lety jsme učinili veliký krok – rozhodli jsme se po 10 letech odstěhovat z Prahy zpět na Plzeňsko, odkud oba pocházíme. Díky možnostem rodinného zázemí, zejména hlídání, jsem se na mateřské prozatím vzdala dennodenního ordinování, ale ve všech ostatních pracovních aktivitách mám možnost se stále realizovat. Obecně se snažím neustále hledat rovnováhu, je mi v ní dobře – nade vše miluji čas s dcerou a manželem, ráda uklidím celý dům a pak jdu připravovat přednášku pro mediky. Mateřství mě ale naučilo pracovat efektivněji.

Nedávno jste se také stala jednou z patronek charitativního projektu Aukční lahve Pilsner Urquell, který pomáhá Centru Paraple. Proč jste se rozhodla do projektu zapojit?

Pro spolupráci mě oslovil ředitel Centra Paraple pan David Lukeš. Stát se patronem tohoto krásného projektu považuji za velkou čest a bez zaváhání jsem nabídku přijala. Aktivity Centra Paraple sleduji dlouhou dobu a moc jim fandím, jsou nesmírně potřebné a užitečné. Musím přiznat, že celá spolupráce na projektu byla jednou z nejmilejších, jakou jsem kdy zažila.

Jednu z aukčních lahví jste obohatila svým pohledem na svobodu. Jakou hodnotu nese vaše lahev?

Má lahev nese hodnotu Svoboda je příležitost být sám sebou. A proč? Cítím, že jen ve svobodném světě mohu žít plný život, mám šanci najít vlastní já a být opravdu sama sebou. Moje generace měla to ohromné štěstí, že se narodila do svobodné společnosti. Žádná společnost ale nemůže člověku svobodu dát, může mu pro ni ale vytvořit ideální podmínky. Je na každém z nás, abychom svobodu budovali zejména sami v sobě, a přispívali tak ke svobodné společnosti. A nikdy nezapomínali, že svoboda je jednou z našich nejvyšších hodnot.