Fungovat budou v omezeném režimu tak, aby bylo ochráněno hlavně zdraví dětí i zaměstnanců. Nošení roušek u dětí v mateřských školách nebude povinné. „Provoz bude fungovat v omezeném režimu a za přísných hygienických opatření. Jeho pravidla vycházejí z metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Apelujeme tedy na rodiče, aby si pokud možno ponechali své děti doma a do mateřské školy je dali jen v nezbytně nutných případech,“ uvedla radní pro školství Lucie Kantorová.

V mateřských školách budou kolektivy dětí minimální, budou dodržována striktní hygienická pravidla, nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku. Nošení roušek dětem od dvou do sedmi let v mateřských školách vláda nenařídila. Radní dále připomněla, že město zajistilo mateřským školám ochranné prostředky, jako jsou teploměry pro případné měření teploty dětem při příznacích respiračního onemocnění, jednorázové rukavice či dostatek úklidových prostředků s dezinfekčním účinkem.