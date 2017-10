Máte doklad k volbám?

Plzeň – Magistrát bude ve volebních dnech vydávat náhradní doklady pro voliče, kteří mají průkazy propadlé a přesto se chtějí hlasování zúčastnit.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou doklady vydávány takto: v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 21:30 hodin a v sobotu 21. října 2017 v době od 08:00 do 13:30 hodin. V této době si lidé mohou nechat vystavit na počkání občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc. Služba je k dispozici na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně na náměstí Republiky 16. Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

V těchto mimořádných úředních hodinách si rovněž mohou vyzvednout občanský průkaz či pas i lidé, kteří si o tyto doklady požádali již dříve.