Když si zapnete televizi, můžete v ní vidět Martina Nového (23) z Plzně při dvou činnostech. Za prvé jak coby člen vězeňské eskorty vede k soudu vraha, lupiče či jiného zločince a za druhé coby vrcholového sportovce, hraje totiž házenkářskou extraligu za Talent tým Plzeňského kraje.

Jen málokdo dokáže skloubit dvě tak náročné profese. Jak ale Nový sám přiznává, často dorazí domů pozdě večer a je rád, že se svalí do postele.

„Házenou hrával můj táta, takže jsem se k ní dostal velmi brzy, už někdy kolem pátého roku,“ vzpomíná Martin, který není žádný drobeček. Měří 195 cm a váží 114 kg. S házenou začínal v rodné Plzni, v roce 2018/2019 přestoupil do extraligového týmu Lovosic, kde působil jednu sezonu, vše ale zkomplikoval covid a s ním spojená opatření. Pak hrál ve Strakonicích, odkud se před letošní sezonou vrátil do Plzně, do tamního áčka.

„Na obživu by to bylo, ale samozřejmě už přemýšlím, co bude dál, až nebudu moci sportovat aktivně, a také se pochopitelně chci finančně co nejvíce zabezpečit,“ vysvětluje Nový, proč si ke kariéře profi sportovce našel ještě klasickou práci. Při výběru se inspiroval svým trenérem Jiřím Pirochem, který ve věznici pracuje už roky. „Pracuji na postu strážný/eskorta. Doprovázím vězně k soudu, do nemocnice či jiné věznice. Jsem tu třetím rokem a jsem spokojený,“ pochvaluje si.

Přiznává ale, že skloubit práci ve věznici s vrcholovým sportem není jednoduché a neobešlo by se to bez vstřícnosti klubu i Vězeňské služby ČR. A samozřejmě bez jeho značného nasazení a také bez podpory jeho přítelkyně Adély. „Jsou dny, kdy je toho opravdu hodně. Jsem osm, devět hodin zde ve věznici, pak mám tři, čtyři hodiny na hale, to je taková druhá šichta. Tady je práce více hlavou, při sportu více o fyzičce, takže jsem někdy hotový psychicky i fyzicky. Ale jsem ještě mladý, dá se to zvládnout, byť někdy přijdu domů v devět večer a mám toho dost. Volna mám opravdu hodně málo,“ přiznává.

Neskrývá, že jeho postava budí ve věznici respekt. „To, jak vypadám, je samozřejmě pro mě dobře, málokdo se mnou hne, je to jiné, než kdybych měl metr padesát,“ směje se s tím, že svoji sílu zatím nebyl nucen při práci využít, jen při výcvicích. Těší ho, že někteří z vězňů mají přehled o jeho sportovní kariéře. „Už se mi párkrát stalo, při cestách k soudu nebo do nemocnice, že se vězni ptali, zda jsem skutečně ten házenkář, říkali, že mě viděli v televizi. Ptali se mě, jak to zvládám s prací a podobně. Jsou to pozitivní reakce,“ pochvaluje si Nový.

Fandí mu i vedení plzeňské věznice. „Jsme rádi, že jsou mezi námi i zaměstnanci, kteří jsou schopni skloubit náročné zaměstnání strážného ve Věznici Plzeň se sportem na vrcholové úrovni. Jsme přesvědčeni, že tato symbióza přináší oboustranně přínosné skutečnosti v podobě profesionality, nasazení a smyslu pro fair play,“ potvrdil zástupce ředitele věznice Martin Černý.