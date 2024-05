Plzeňský kraj může mít dalšího ministra. TOP 09 chce pro vědu Ženíška

ČTK

Předsednictvo TOP 09 navrhlo výkonnému výboru strany nominaci šéfa sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška, zastupitele Plzeňského kraje, na ministra pro vědu, výzkum a inovace. Po úterním jednání užšího vedení koaliční strany to uvedla předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Výkonný výbor by měl rozhodnout ve čtvrtek. Ženíšek by byl ve vládě druhým ministrem ze západu Čech, rezortu kultury šéfuje Martin Baxa (ODS).

Předsednictvo TOP 09 navrhlo výkonnému výboru strany nominaci šéfa sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška na ministra pro vědu, výzkum a inovace. | Foto: ČTK