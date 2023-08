V těchto dnech oslavili kamennou svatbu, 65 let společného života, Eva a Václav Holečkovi z Plzně. Oba jsou stále činorodí, aktivní a naprosto soběstační, bravurně ovládají počítač.

Cenu Normální Daniely za dlouholeté dobré manželství předala manželům Holečkovým senátorka Daniela Kovářová (vlevo) v doprovodu místostarostky MO Plzeň 2 Evy Trůkové. | Foto: se svolením D. Kovářové

Cenu Normální Daniely za dlouholeté dobré manželství předala manželům Holečkovým senátorka Daniela Kovářová (druhá zleva) v doprovodu místostarostky MO Plzeň 2 Evy Trůkové.Zdroj: se svolením D. KovářovéPan Václav, kdysi slavný plzeňský primář a vysokoškolský učitel, sice už oslavil 92. narozeniny, dosud však šoféruje a každému na potkání radí, jak se správně stravovat, aby člověk zpomalil stárnutí.

„Nesmutnit a přijmout život se vším, co přinese,“ prozrazuje recept na dlouholeté a spokojené manželství paní Eva, původně stavařka, která postavila nejen domek v Černicích, kde manželé 30 let bydlí, ale i sousední dům, v němž bydlí jejich dcera. „Nedávno jsem nechala dům zateplit,“ vypráví Eva, které je neuvěřitelných 87 let. Její manžel při tom nabízí vlastnoručně vyrobené chlebíčky a popisuje, jak pracoval v zahraničí, přednášel a publikoval, zatímco jeho žena vychovala dvě děti a starala se o zahradu.

Když se rodina sejde, je hned plný dům, protože Holečkovi mají syna a dceru, dva vnuky a dva pravnuky a paní Holečková ještě mladšího bratra.

Oba oslavence celý život doprovázel také sport, při něm se i poznali, když hráli basketbal a volejbal. „Donedávna jsem ještě hrál fotbal,“ chlubí se na závěr pan Václav.

Ke svému výročí převzali manželé Holečkovi Cenu Normální Daniely za dlouholeté dobré manželství, kterou jim v úterý 1. srpna osobně předala senátorka Daniela Kovářová v doprovodu místostarostky MO Plzeň 2 Evy Trůkové.