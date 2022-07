Navázala částečně na činnost zaniklé organizace Mamma Help a tak převzala i starost o výstavu fotografií Vladimíra Kožíška. Nedávno se také přestěhovala z nevyhovujících prostor, ve kterých bylo vlhko, do Sedláčkovy ulice v centru Plzně. „Pro naše klientky a i nás je to velmi dobře dostupné místo, ze které vděčíme městu Plzni,“ říká zakladatelka Mamin s rakovinou Šárka Šteinochrová, která se léčila s Hodkinovým lymfomem a stále je v péči Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň.

„U nás najdou pomoc ženy se všemi druhy nádorového onemocnění a všech věkových kategorií. Většina z nás má vlastní zkušenost a dokážeme poradit například s tím, co ženu čeká při léčbě rakoviny z pohledu matky. Podobné informace v nemocnici nedostane,“ popisuje Šárka Šteinochrová jednu z činností Mamin s rakovinou, již zaštitují odborníci ze všech onkologických oborů. Mají i patrony, kterými se stali modelka Kateřina Lébr a youtuber Petr Florián alias Pedro.

Říká, že jsou schopni zatím se věnovat zhruba 20 klientkám za měsíc. Pomáhají však i jinak. „Například nyní jsme díky skautům, kteří pro nás vybrali 20 tisíc korun, pořídili lis a sušičku na potraviny. Pacienti si k nám mohou přijít vylisovat speciální oleje a zhotovit další jídlo, protože výživa je při onkologickém onemocnění velmi důležitá,“ popisuje Šárka Šteinochrová.

Vladimír Kožíšek nafotil ženy s rakovinou, musel se s ní poprat i sám

Velké plány má i do budoucna. „Chtěli bychom budovat i chráněné dílny, kde by se vyráběly třeba hračky a prodej by probíhal prostřednictvím e-shopu. Nemocným ženám se snažíme pomáhat i finančně. Musíme se snažit vydělávat peníze a nespoléhat se jenom na sponzory, kterých navíc poslední dobou ubývá. Nedávno jsme například podpořili maminku, která musela podstoupit ozařování v Praze a neměla kam dát dítě. Zajistili jsme jí čtyřtýdenní hlídání, další mamince jsme koupili pračku,“ líčí Šteinochrová, která je přesvědčená, že do pomoci pacientským organizacím by se měl více zapojit stát.