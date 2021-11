Podpásovka a totální likvidace drobných živnostníků. Tak hodnotí trhovci současné vládní opatření o zrušení vánočních trhů. Samoživitelka Eva Ulmová z Plzně prodávala na plzeňských vánočních trzích vlněné svetry z Turecka a nejrůznější druhy cukroví. Za vydělané peníze chtěla své dceři a synovi koupit vánoční dárky.

Samoživitelka Eva Ulmová z Plzně chtěla za vydělané peníze z trhů koupit dětem vánoční dárky. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

"Je to tragédie. Prodávám sezónní oblečení, které příští rok už za současnou cenu nikdo nekoupí, protože nebude v módě. Mám tu stovky svetrů a metráky cukroví za statisíce, které teď můžu vyhodit," řekla trhovkyně, která včera v 18 hodin musela - stejně jako ostatní prodejci na trzích - svůj stánek zavřít. Zboží v něm nechá a bude čekat, co se bude dít. "Loni jsem tušila, že vláda trhy zruší, takže jsem se jich neúčastnila. Letos jsem si říkala, že to bude dobré a najednou je zruší ze dne na den, to je přece neuvěřitelné" uvedla Ulmová.