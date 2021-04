Za nápadem zasadit na střeše asi 1200 rostlin, které mají mimo jiné pomoci zadržovat dešťové srážky, stojí její ředitelka Věra Šimečková. „Celý projekt přináší přírodu až do školy. Žáci v praxi vidí, jak se v budově snižuje teplota, přímo na střeše se mohou učit změnu ročních období, tedy jak se mění barvy vysazených květin v průběhu roku. A když je venku horko a my otevřeme okno, tak je tu příjemně, skoro jako pod stromem,“ vysvětluje Šimečková.

Skladba zelené střechy je rozmanitá – vespod je položena geotextilie, na ní folie s kalíšky na vodu, poté izolační vrstva, jež nasákne vodu, a na ní samotný substrát se třemi druhy hornin. „Ty jsou schopny absorbovat vodu. Zavlažování střecha nemá, je bezúdržbová. Do budoucna na ní plánujeme mít i včely. Děti by je mohly ze tříd pozorovat a pak i ochutnávat med,“ říká dále ředitelka, která ve škole plánuje uskutečnit řadu dalších projektů včetně vybudování cykloboxů.

„Pohyb je pro děti velmi důležitý. Každá škola by ho měla podporovat a být garantem toho, že je ke sportu přivede. Do naší školy dojíždí dnes řada dětí na koloběžkách a kolech. Máme tu sice stojan na kola, ale není zcela vyhovující. Před budovou bychom proto rádi zřídili cykloboxy pro ideálně 20 kol. Přivítali bychom, kdyby nám s jejich zřízením pomohl osmý obvod,“ uvádí Šimečková.

"V létě budeme upravovat školní zahradu. Vznikne na ní dřevěný altán, dřevěná pozorovatelna a pletená hnízda, ve kterých budou mít děti svůj domeček. Velkou radost by nám udělalo, kdyby se nám nějakým způsobem podařilo získat prostředky na přístavbu odborných učeben nad jídelnou. Děti by získaly dvě pěkné učebny - jedna by mohla být literárně-dramatická a druhá výtvarná. Z obou by byl navíc krásný výhled na Plzeň," uzavírá.