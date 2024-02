Od pondělka mohou návštěvníci Zoo Plzeň ve vnitřní a za dobrého počasí již i ve venkovní expozici během dne šanci spatřit šestinedělního samce šimpanze čego.

Šestinedělní samec šimpanze čego. | Foto: Kateřina Misíková

„V případě pobytu ve vnitřní expozice prosíme návštěvníky o zachování odstupu a klidu,“ zdůraznil mluvčí plzeňské zoo Martin Vobruba.

Sameček, který se narodil 28. prosince, je prvním mládětem pro šimpanzici Máriu (*1987) a také pro samce Siriho, který se narodil v královedvorské zoo. Rodiče jsou oba z poddruhu šimpanz čego, jedná se tak o čtvrtého jedince tohoto extrémně ohroženého poddruhu šimpanze v plzeňské tlupě. „Ostatní jsou hybridy mezi poddruhy, nebo jejich poddruh není určen,“ poznamenal při loňském otevření modernizovaného venkovního výběhu mluvčí.

1/3 Zdroj: Kateřina Misíková V ZOO Plzeň se narodilo mládě šimpanze. 2/3 Zdroj: Kateřina Misíková V ZOO Plzeň se narodilo mládě šimpanze. 3/3 Zdroj: Kateřina Misíková V ZOO Plzeň se narodilo mládě šimpanze.

V plzeňské tlupě jsou vedle nového přírůstku také další mládě, samička Caila, která se narodila 1. ledna 2020, čtyři dospělé samice a již zmíněný samec Siri.

Šimpanzi v ZOO Plzeň žijí s přestávkami od konce roku 1964. Do roku 2000 šlo ale vždy jen o pár, jediné mládě z přelomu 70. a 80. let nebylo odchováno do dospělosti. Od roku 2000, kdy byl otevřen současný venkovní výběh, byla stavěna skupina, která měla dosud nejvíce členů – osm - na jaře roku 2004. První odchov se podařil v roce 2003 se samicí Bamiou, která je teď v zoo ve Francii, druhý až po sedmnácti letech, kdy se narodila Caila. Teď to může plzeňské zoo vyjít do třetice. „Pro mládě je kritický první rok života," upozornil Vobruba.