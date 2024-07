Gondolový most neboli transbordér je technické zařízení, jehož princip je jednoduchý. Vstoupíte do zavěšené klece a vlastní silou se přitahováním za lano přepravíte na druhou stranu. Využívat jej mohou jak pěší turisté, tak cyklisté s koly. Takový způsob přemostění se v minulosti využíval často tam, kde se nevyplatilo stavět drahé mosty nebo lávky. Nyní se první technické zařízení tohoto druhu chystá i v Plzni.

„Vznikne na nové cyklostezce z Malesic do Města Touškova, kterou chceme vybudovat v příštím roce. Bude to atrakce jak pro pěší, tak pro cyklisty, protože by měl unést najednou dva lidi i s jejich koly,“ říká Aleš Tolar, starosta Malesic, devátého plzeňského obvodu. Projekt i realizaci bude provádět firma z Města Touškova a gondolový most nad řekou Mží by měl být hotový do dvou let.