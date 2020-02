Speciální závěsné zařízení combitrac a porodní židli získala gynekologicko- porodnická klinika Fakultní nemocnice Plzeň. O novinkách i natáčení dalších dílů Malých lásek hovořil přednosta kliniky Zdeněk Novotný.

Slyšela jsem, že přístroj i židli platila televize. Má to souvislost s natáčením Malých lásek?

Samozřejmě. Je to v rámci našich dohod. Takže my jsme přišli s nápadem, co bychom pro pohodlí a komfort našich budoucích maminek chtěli ještě pořídit, a Nova to za zhruba tři sta tisíc korun zajistila. Upraveny na návrh designérky Novy byly i dva pokoje, ve kterých se bude natáčet. Televize financovala i tuto úpravu.

Co je vlastně combitrac?

Mobilní závěsný porodní systém, u kterého není zapotřebí komplikovaný stropní závěs. Jeho součástí je polstrované opěradlo a sedadlo pro budoucí matku včetně balonu s potahem. A doplňuje ho porodní stolička. V porodnicích to zatím není běžná záležitost.

V čem má pro rodičky přínos?

Umožňuje relaxaci v první době porodní, takže ženy mají možnost zaujmout různé úlevové polohy. Nebo si mohou vybrat porodní židličku, na níž porodí. Případně další vymoženosti, které u nás máme, jako jsou například nové porodní postele, vany, nové CTG monitory, jež zaznamenávají srdeční akci plodu a děložní kontrakce, nové ST analyzátory, které dokážou upozornit, pokud je plod ohrožen nedostatkem kyslíku. Budoucím maminkám jsou k dispozici radou a pomocí naše vyškolené porodní asistentky.

Bude k dispozici pro všechny budoucí maminky, nebo jenom pro ty, které budou rodit pod dohledem kamer?

Samozřejmě pro všechny naše klientky, stejně jako jsou jim k službám všechny naše porodní pokoje. Mohou si je přijít i s tatínky prohlédnout každý první čtvrtek v měsíci při takzvaném Dni otevřených dveří a zjistit veškeré podrobnosti o porodech na naší klinice. K dispozici jim bude lékař a porodní asistentka. Je to novinka, se kterou začínáme 6. února. Ke všem párům se chováme stejně, ať jsou v televizi či ne. Páry, které nemají podepsánu smlouvu o natáčení, mají zajištěné naprosté soukromí.

Jak se vám pracuje s televizním štábem za zády?

Při prvním natáčení jsem měl obavy, zda se to nějak nedotkne chodu porodnice. Přesvědčil jsem se, že ne a že projekt má přínos i pro samotnou osvětu mezi budoucími maminkami. Štáb je v nemocnici 24 hodin denně, čeká na příchod maminky, která s porodem před kamerou souhlasila. Jakmile dorazí, natáčení se rozjede. Už jsme si všichni zvykli, vždyť se točí už čtvrtá řada.

Kolik budoucích maminek se přihlásilo do natáčení, které se uskuteční během února a března?

Nejlépe by to věděla televizní produkce, ale nyní je nasmlouváno více než sedmdesát párů a casting dále probíhá.

Jsou jen z Plzeňska?

Jsou z našeho regionu, ale i z větších vzdáleností.

Sledujete jednotlivé příběhy v televizi? Viděl jste je všechny?

Viděl jsem všechny díly ještě předtím, než se objevily v televizi. Než je vypustíme do světa, kontrolujeme, zda je všechno v pořádku.

Co například?

Zda se tam třeba neobjeví člověk náhodně procházející po chodbě. Souvisí to i s tím, co jsem už říkal o soukromí klientů, kteří si nepřejí být natáčení jakkoli účastni.

Zapůsobil na vás nějaký příběh?

Bylo jich několik, ale asi nejvíce na mě zapůsobil porod naší porodní asistentky.

Proč zrovna on?

Bylo zajímavé vidět, jak rodí sama, když předtím člověk viděl, jak vede porody.

Kolik porodů se na vaší klinice ročně uskuteční?

Přes tři tisíce ročně. Nejvíce jich bylo v roce 2008, přesně 3464. V roce 2018 o tři méně – 3461. Určité výkyvy pochopitelně jsou. Může to ovlivnit například počet problematických porodů, na které jsme specialisté pro celé západní Čechy. Naše klinika se dokáže postarat o rodičky, kterým se dítě narodí předčasně nebo s nějakými problémy. Včetně návazné péče o dítě na neonatologii.