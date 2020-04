Plzeňský magistrát obnovuje od pondělí 20. dubna 2020 úřední hodiny, a to za dodržování zvýšených hygienických pravidel.

Úřední hodiny Magistrátu města Plzně se od pondělí vrátí do režimu před vyhlášením nouzového stavu v Česku tak, aby veřejnost mohla využít jeho služeb k zajištění úředních záležitostí. Stále platí, že občané by v této době měli zvážit důvod jejich návštěvy a pokud je to možné, preferovat e-mailový, telefonický nebo písemný kontakt. K osobní návštěvě Magistrát doporučuje občanům se objednat. Omezené úřední hodiny platily na plzeňském magistrátu od 16. března 2020.