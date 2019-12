Stály by na ploše, kde v 80. a 90. letech stál bazén i s budovami restaurace a šaten v západní části doubraveckého areálu.

JSME DOMLUVENI NA SMĚNĚ POZEMKŮ

„Jednáme, máme ambici získat 55 tisíc metrů čtverečních pozemků, které vlastní soukromí majitelé, jež zastupuje pan Stelzer. Jsme domluveni na odkupu i na ceně,“ poznamenává plzeňský radní pro majetek David Šlouf.

Bývalý politik Pavel Stelzer se už předtím shodl se zástupci SK Rapid Plzeň, kteří v areálu zastupují fotbalisty a cyklisty. Směnili mezi sebou pozemky tak, aby město mohlo koupit od Stelzera celistvý pozemek. Představuje zhruba třetinu areálu. Směna je už zapsaná úředníky na katastru.

Byla by to skvělá zpráva pro celý městský obvod. Doubravka nemá žádný bazén. Nemá žádnou sportovní halu. Nemá ani žádné veřejné sportoviště a la Škoda sport park u vodárny. A tohle může být první krok, aby obvod a město společně s místními sportovci odstartovaly resuscitaci místa s ohromným potenciálem.

SPOR O JEDEN ODVOLANÝ VÝBOR

A tady pohádka končí. Naděje nejspíš zahubí letité spory mezi dvěma sportovními kluby působícími v areálu – SK Rapid Plzeň a SKP Rapid Plzeň – dohromady vlastní zhruba zbývající dvě třetiny pozemků. Dohodnutou směnu pozemků totiž napadl Pavel Šneberger, který zastupuje sportovní střelce sdružené v SKP Rapid Plzeň.

„Je třeba narovnat vztahy,“ komentuje situaci. Podle něho byl před lety odvolaný nezákonně řádně zvolený výbor SK, ve kterém byl členem. A tak podle něho vlastně současnou transakci provádí někdo, kdo na to nemá oprávnění.

Soud může spor rozhodnout v nejbližších měsících, optimismus ale není na místě. „Změny ve výboru proběhly standardně,“ reaguje Jan Kotal, zástupce SK Rapid Plzeň a skepticky dodává: „Mám obavy, že soud se může protahovat dalšími a dalšími odvoláními. Je to hrozná škoda, když se můžeme po tolika letech hnout z místa.“

ČEKAT BUDU JEN DO KONCE ROKU

Soukromý majitel Pavel Stelzer navíc naznačuje, že s prodejem pozemků už nemíní čekat. „Dlouhá léta jsem posouval termín, ale teď definitivně platí konec roku 2019. Když nedojde k dohodě, nabídnu pozemky developerům, kteří mi nabízejí víc peněz než město,“ tvrdí Stelzer.

Naznačuje, že město by mělo být odvážnější a pozemky by mohlo koupit i za stávající situace. Město a vedení Doubravky ale chtějí počkat na rozhodnutí soudu. „Teď iniciujeme další schůzky, můžeme být ale jen mediátorem, aby se znesvářené strany dohodly a aby daly jasně najevo, co vlastně chtějí. U SKP to ale zatím nevíme,“ doplňuje starosta Doubravky Tomáš Soukup.

Všechny strany říkají, že chtějí jednat. Jen sportovní areál už čtvrtstoletí pomalu, ale jistě chátrá.

Využije možná poslední šanci na proměnu v moderní sportoviště?