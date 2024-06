S komplikacemi musí počítat řidiči v plzeňských Liticích. Se začátkem letních prázdnin odstartuje rekonstrukce Klatovské ulice. Motoristé proto najedou na objízdnou trasu. Stavební práce si vyžádají i změny v provozu městské hromadné dopravy.

V Liticích začne v červenci oprava Klatovské ulice | Video: se svolením Michala Hausnera a Deník/Veronika Krátká

Hlavní dopravní tepna v severní části Litic bude neprůjezdná od 1. července do konce srpna. Stavbaři budou pracovat na zhruba 150 metrů dlouhém úseku mezi odbočkou k základní škole a odbočením do nové lokality Na Výhledech. Motoristé mířící z Litic po Klatovské ulici na Bory a opačným směrem, najedou na objízdnou trasu, která povede Řepnou ulicí, kde v současné době finišují práce, související s výstavbou vodárenského komplexu. „Práce v Řepné ulici do konce tohoto týdne skončí a od 30. června bude tato komunikace otevřena. Podařilo se obě stavby zkoordinovat tak, aby se nepotkaly ve stejném čase. To by bylo pro litické i projíždějící řidiče velké omezení,“ vysvětluje starosta Litic Michal Hausner.

Omezení dopravy postihne i cestující autobusovou linkou číslo 21. Ta nebude po dobu rekonstrukce zajíždět do zastávek Náves Litice, Přeučilova a Višňovka. Náhradní zastávka vznikne v Řepné ulici. Autobus pojede po přivaděči a na původní trasu se napojí od zastávky Tyršův sad.

Investorem akce je město Plzeň. Náklady podle Michala Hausnera dosáhnou necelých osmi milionů korun. „Rekonstrukce byla nutná hlavně kvůli špatnému stavu zastávek veřejné dopravy, které využívají děti z nedaleké základní školy. Navíc tam byl nedostatek místa pro nástup a výstup vozíčkářů a maminek s kočárky. Zastávky tak budou bezpečnější a současně vyřešíme chybějící chodníky a vznikne nový přechod pro chodce s osvětlením,“ sděluje starosta.