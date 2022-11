Lidé starší 65 let budou jezdit od 1. dubna příštího roku v plzeňské městské hromadné dopravě (MHD) zdarma. Rozhodli o tom plzeňští radní. Ti zároveň schválili, že mladí lidé od 15 do 18 let a studenti ve věku od 18 do 26 let dostanou novou možnost cestovat MHD na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné, až dosud pro ně žádná taková sleva neplatila a slevy měli pouze u předplatného.

„Uvědomujeme si, že doba je pro mnoho lidí opravdu složitá a my jim tímto krokem jako město chceme alespoň částečně pomoci. Věřím, že tím seniory, mladé lidi a v řadě případů celé rodiny potěšíme a usnadníme jim cestování po Plzni nejen za prací, ale třeba i za kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami,“ zhodnotil plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) s tím, že hranice nároku na přepravu zdarma se snížila na 65 let z dosavadních 70 let.

Rada města Plzně záměr schválila a zveřejnila s tříměsíčním předstihem, aby cestující, jichž se změny týkají a kupují si předplatné zpravidla na přelomu roku, dostali prostor na rozhodnutí, zda si kupovat celoroční nebo jen čtvrtletní předplatné a následně využít od dubna 2023 nové možnosti.

Plzeňští radní zároveň rozhodli o tom, že seniorům starším 65 let bude stačit k prokázání nároku na slevu občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií a datem narození. Plzeňská karta tak pro ně již nebude povinná. Tato změna bude platit už od 1. ledna příštího roku.

„Pro území města Plzně, tedy v tzv. vnitřní zóně, platily dosud jiné podmínky než v dalších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje, tedy ve vnějších zónách. Naším cílem bylo sjednotit podmínky i výši slev v integrované krajské dopravě i plzeňské MHD,“ uvedl náměstek pro dopravu Aleš Tolar (STAN). Připomněl, že v Plzni nyní jezdí děti do 15 let zdarma s Plzeňskou kartou. Žáci ve věku 15 až 18 let mají nárok pouze na zlevněné předplatné, nikoliv však na zlevněné jednotlivé jízdné. Stejné je to u studentů ve věku 18 až 26 let.

Bezplatnou přepravu po snížení věkové hranice na 65 let mohou podle Tolara nově využít desítky tisíc lidí. „Pro představu je to tak, že v okresech Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever a Rokycany žije přes 81 tisíc občanů ve věku 65 plus, a 56 tisíc občanů ve věku 70 plus,“ dodal náměstek Tolar.

Zlevněné jízdné:

Nárok na zlevněné krátkodobé jízdenky bude mít od 1. dubna 2023 vedle nyní platného okruhu osob také držitel Plzeňské karty, který je zároveň:

- osoba od 15 do 18 let

- student od 18 do 26 let

- osoba pobírající mateřský/rodičovský příspěvek

- osoba na mateřské/rodičovské dovolené

- válečný veterán

- osoba v hmotné nouzi

