Jak dále Zarzycký uvedl, ANO už má také schválené kandidáty na starosty jednotlivých městských obvodů. „Za první plzeňský obvod je to Ivana Bubeníčková, za druhý obvod je lídrem Jindřich Blažek, na trojce bude znovu kandidovat současný starosta David Procházka, to samé na Doubravce, kde bude post obhajovat dosavadní starosta Tomáš Soukup. V Liticích povede kandidátku současný místrostarosta Michal Hausner a v Černicích, tedy osmém městském obvodě, to bude Ivana Ottová. Věřím, že je to vítězný tým pro zářijové komunální volby," uvedl dále Zarzycký s tím, že předvolební kampaň odstartuje ANO pravděpodobně na přelomu srpna a září.

Zarzycký dále sdělil, že ANO už vybralo i kandidáta do Senátu v obvodu číslo 7. „Jeho jméno oznámíme v červnu," uzavřel Zarzycký.

