Zatímco Staňkov spadá pod Domažlice, Holýšov patří k jižnímu Plzeňsku. Perličkou je, že až od letošního ledna, kdy se změnila hranice okresů.

Na omezení už se dopředu připravila například Marta Kohoutová ze Staňkova. „Vždyť tady nemáme žádný supermarket, dokonce nám chybí i masna. V neděli jsme naposledy zajeli do Holýšova, který je pro nás nejblíž a je tam Lidl i Penny Market. Udělali jsme si zásobu potravin a v místě budeme jen dokupovat drobnosti. Pro mnohé lidi je to velmi nepříjemné,“ zhodnotila žena. Doplnila, že ve Staňkově se nacházejí pouze vietnamské večerky a konzum Coop, jehož otevírací doba je však jen do 17 hodin.

Rozčarování z nové situace neskrýval Josef Koc, který byl také zvyklý pravidelně jezdit do Holýšova. „Je to hrozné. Ani řeznictví už u nás není, zrušili ho. Přitom obyčejnou masnu má i Osvračín,“ zlobil se senior.

Ten stejně musí mezi oběma okresy jezdit. „Mám maminku v domově důchodců v Černovicích. Naštěstí není nutné složitě vypisovat nějaká lejstra, ale stačí mi jen čestné prohlášení, které policistům předložím, kdyby mě kontrolovali,“ řekl.

Radost ze zákazu neměl ani Jaroslav Leitl. „Bydlím v Krchlebech. Tam nemáme vůbec nic, ani obchod, ani hospodu. Přijel jsem do staňkovského pekařství alespoň pro chleba a rohlíky. Když holt teď nemůžeme do Holýšova, zbývají nám Domažlice nebo Horšovský Týn. Ale ne všichni mají auto jako já. Co třeba staří lidé, kteří nikoho nemají?“ přemítal. Zásoby potravin si dopředu neudělal. Doufá, že vystačí s drobnými nákupy. „Pokud by se opatření prodloužila, řeknu dceři, která bydlí v Kvíčovicích, aby mi něco pořídila,“ uzavřel.

Nadšený nebyl ani starosta Staňkova Alexandr Horák. „Musíme to tři týdny vydržet. Ale znovu se ukazuje, že supermarket by se nám hodil. Před několika lety jsme o něm jednali, ale zástupci německého řetězce řekli, že jsme pro ně malé město,“ nastínil.

Naopak někteří oslovení respondenti se zavedenou novinkou problém nemají. „Všechno důležité si pořídím ve Staňkově. A pokud jde třeba o zdravou výživu pro dítě nebo oblečení, objednávám si zboží z internetu,“ sdělila Mirka Šrailová. Ani Ireně Stiborové nevadí, že od včerejška nemůže do supermarketu v Holýšově. „Vystačím si s tím, co je tady,“ uvedla.