Lezecká stěna, altán, obnova kaple, nová parkovací místa nebo turnajové hřiště na pétanque. To je část z nápadů, které mají zlepšit život v městském obvodu Plzeň 4. Navrhli je sami občané v rámci participativního rozpočtu neboli projektu Rozhodněte sami, jehož 2. ročník byl na Čtyřce vyhlášen 15. září. K 5. říjnu lidé podali už celkem 34 nápadů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lenka Brabencová

„Děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili. Letos se sešla celá řada zajímavých návrhů. Ukazuje se, že po prvním ročníku stále více lidí ví, co to je participativní rozpočet, jak funguje a k čemu slouží. Zásluhu na tom má i vítězný projekt z loňského roku, stromová alej pod Chlumem, která byla již zrealizována,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).