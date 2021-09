Participativní rozpočet je moderním nástrojem, díky kterému se může veřejnost zapojit do rozhodování a způsobu využití peněz z veřejných rozpočtů. Nástroj využívá zhruba stovka měst, obcí a městských částí v ČR. Z velkých plzeňských obvodů je čtvrtý obvod zatím jediný.

„Druhou příčku obsadila zelená střecha v prostorách terminálu v Zábělské ulici, kterou bohužel nebylo možné realizovat z důvodu nedostatečné nosnosti stávajícího objektu, což potvrdily sondy provedené statiky. U třetího pumptracku řešíme výpůjčku pozemku v areálu Lopatárny s SK Rapid Plzeň, kde by mohl okruh pro bajkery vzniknout a rozšířit se o skatepark,“ uvádí Martina Seidlerová, projektová manažerka participativního rozpočtu z ÚMO Plzeň 4.

V prvním ročníku projektu Rozhodněte sami lidé navrhli celkem 49 nápadů, jak vylepšit život v obvodu. Do finálního hlasování prošlo sedm z nich, kterým občané udělili 1527 hlasů. Na prvním místě se umístila stromová alej pod Chlumem s 481 hlasy. Vysázena byla už loni.

Fáze hlasování bude zahájena 15. listopadu a potrvá do 12. prosince.

Participativní rozpočet odstartoval 15. září. Na realizaci projektů je v něm vyčleněno 1,5 milionu korun. Své nápady a projekty mohou lidé navrhovat do 15. října na www.rozhodnetesami.cz nebo prostřednictvím formuláře v obecním zpravodaji Doubravecké listy. Vzápětí Úřad městského obvodu Plzeň 4 návrhy prověří a ty proveditelné postoupí do fáze hlasování.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.