Do doby, kdy Marie Terezie nechala postavit kostel v Žinkovech, se tamní obyvatelé a návštěvníci vrátili o víkendu.

Svatováclavská pouť v Žinkovech. | Video: Daniela Loudová

„Koná se zde tradiční žinkovská svatováclavská pouť. V areálu kostela ji pořádáme již počtvrté. Součástí je řemeslný jarmark, komentované prohlídky kostela či divadlo pro děti. Chceme tento prostor, který jsme převzali od církve využít, aby vše bylo pro návštěvníky pestřejší. Kostel vnímáme jako středobod obce, jde o naší dominantu a plánujeme tak i do budoucna, že ho budeme využívat a právě například pouť se tomu plně nabízí. Nejde tak jen o stánky a atrakce na náměstí,“ řekl starosta Žinkov Josef Karhan.

Kostel s areálem převzal městys do svého vlastnictví před dvěma měsíci, už nyní ví, že budou nutné investice především do opravy střechy, která je v havarijním stavu.

Ale v rámci poutě se lidé vrátili do doby jeho stavby, tedy do roku 1736, kdy byl kostel znovu vystavený v barokní podobě. Tehdy se o to postarala místní majitelka hraběnka Marie Terezie. Tu ztvárnila Alena Vodičková. „Provedu návštěvníky dobou roku 1736, připraveny jsou scénky z žinkovské historie. Marii Terezii na žinkovském panství hodně záleželo, navazovala na historii, věnovala sem hodně peněz, nechala postavit i školu. Prohlídky děláme podruhé a pokaždé se ocitáme v roce 1736, ale scénky obměňujeme,“ sdělila Vodičková, která poutavě vyprávěla o historii kostela. Lidé se kromě ní setkali i se sochařem Lazarem Widemannem, který se postaral o sochařskou výzdobu kostela, nechyběl ani choť Marie Terezie.

Během odpoledne se představilo i maňáskové divadlo Šumaňásek, jehož aktéři byli rovněž zapojeni do oživených prohlídek.