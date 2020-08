„Tady v Plzni jsme podruhé. Přivezli jsme podniky z celé republiky, které uspěly se svými burgery v různých soutěžích. Najdou se tu nejen klasické burgery, ale i bezlepkové, veganské a další. Ale samozřejmě tu nejsou jen burgery, ale i další doplňkové věci, jako corn dogy, donuty a podobně,“ informoval organizátor festivalu Bedřich Snášel.

U stánků jste si mohli vybrat z několika desítek typů burgerů. „Naší specialitou je Red slice burger, díky němuž jsme na těchto festivalech již osmnáctkrát vyhráli soutěž. Je tam dehydratovaný rajčatový plátek, který se dává úplně na spodek bulky, poté je tam stoprocentní hovězí maso. Na tom plátek chedaru se slaninou, do toho domácí dijonská omáčka, rukola a parmezánový chips,“ uvedl David Šmerda z Amici s tím, že chybět samozřejmě nemůže nakládaná červená cibule.

„Naší největší specialitou je pastrami sandwich, tzv. Reuben, newyorská delikatesa, což je tři týdny naložené hovězí hrudí v kořeněném nálevu, poté je ještě jednou nakořeněné a vyuzené. Podává se v žitném chlebu se zelím, ruským dresingem a ementálem. To je taková naše vlajková loď,“ popsal Erik Zlámal, majitel Take Eat EZ – American Barbecue & Deli. Dodal, že nejprodávanější jsou u něj ale americké grilled cheese sandwiche, v tzv. texaských toustech.

Ochutnat bylo možné i třeba corn dog, americké pouliční jídlo. „Jsou dvě varianty. Jedna s mozzarellou, druhá s párkem. Oboje je na špejli, obalí se to kukuřičným těstíčkem, dá se to do friťáku, usmaží a dodá se příchuť,“ vysvětlila Denisa Weinrichová.

A jak poznáte ten nejlepší burger? „Nesmí být dělán z polotovarů, musí být z domácích housek, kvalitního masa od řezníka a podobně. Burger by neměl být „košatý“ v tom smyslu, že tam narvete 4 cm zeleniny, čímž rozmokváte bulku a znehodnotíte chuť masa. Pracujme s masem, bulkou, dresingem, maximálně listem salátu, případně nějakou speciální ingrediencí,“ uzavřel Snášel.