K nevůli obyvatel ulice V Zahradách v Plzni na Čechurově by měly za pár let v místě s rodinnými domy vzniknout dvě moderní třípatrové budovy s byty. Proti výstavbě místní protestují. Vadí jim výška staveb, která zastíní okolní domy, úbytek zeleně a snížení kvality ovzduší.

„Výstavbou bytů dojde ke zničení výhledu, zeleně a narušení klidu. Nikdo z místních si stavbu v žádném případě nepřeje,“ řekl obyvatel ulice Daniel Synek. „Naše rodinné domy zde stojí více než 50 let. Je zde stálá komunita lidí, kteří tu žijí rodinným životem. Proti stavbě se budeme bránit vším, co je možné,“ uvedl zdejší obyvatel Ondřej Krátký s tím, že zabránit výstavbě domů chtějí lidé mj. i peticí, kterou už podepsaly desítky místních.

Obyvatelé Čechurova poukazují také na to, že ve čtvrti v nedávné době vyrostla už jedna moderní bytovka, která se do lokality nehodí. „Není to tak dávno, co město tady na Ypsilonce přikleplo stavbu devítipatrové budovy mezi rodinnými domy a udělalo z ní dominantu Plzně na jejím samotném okraji. Radikálně se tím snížila kvalita života a ovzduší a nyní se tu mají stavět další vysoké bytovky. To je pro místní poslední kapka,“ řekl Krátký.

Stavebně správní a dopravní odbor druhého městského obvodu, pod který stavba spadá, nevidí důvod, aby stavba nepokračovala.

„Stavební úřad postupuje v souladu se správním řádem a stavebním zákonem. Nevyskytl se žádný důvod, abychom ve společném územním a stavebním řízení dále nepokračovali,“ uvedla za odbor Renáta Wendlerová. Projektovou dokumentaci stavby provádí plzeňský architektonický atelier Point, který se k tématu odmítl vyjádřit.