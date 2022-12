Provoz zajišťuje Středisko křesťanské pomoci Plzeň ve spolupráci s pracovníky z jiných neziskových organizací. „Stan je vyhřívaný, spí se na lůžkách, spacáky mohou mít klienti vlastní, nebo je zapůjčíme. K dispozici jsou i sprchy a toalety v samostatných buňkách,“ přiblížila radní města Plzně pro bytovou oblast včetně sociálního a dostupného bydlení Světlana Budková.

Stan je rozdělený na ženskou část a na část pro muže a páry. Do stanu smějí i psi, ale pouze na vodítku. Užitečnou službou na místě je poskytování základní zdravotní péče a poradenství. Projekt s názvem Street medicine realizuje Český červený kříž.

Kdo by chtěl tohoto zázemí využít, musí ale dodržovat přísný režim. Provozní doba je od 20 do 8 hodin a příchod je možný nejdéle do 21. hodiny. Od 21.30 do 6.30 platí noční klid. Ve stanu se nesmí kouřit a konzumovat alkoholické nápoje či užívat drogy. Platí i přísný zákaz vnášení alkoholu, drog a nebezpečných předmětů do areálu. Samozřejmostí je dodržování pořádku úklidu po sobě a dodržování nočního klidu. Jinak hrozí klientovi vykázání. „Určitě ale nikdo nebude muset odejít z důvodu naplnění kapacity lůžek. Nějak si určitě poradíme,“ říká Jakub Václavů, vedoucí oddělení sociálního začleňování Magistrátu města Plzně.

Město Plzeň eviduje už téměř 300 lidí bez domova. Někteří z nich každou zimu nacházejí útočiště v Domově sv. Františka ve Wenzigově ulici. Ten má k dispozici 45 lůžek a má nyní přeplněnou kapacitu už celý měsíc. Ale i tam se snaží pro příchozí nacházet řešení a poskytovat jim provizorní prostory k přenocování přímo v objektu nebo na základě domluvy s městem ve dvou komerčních ubytovnách. „Příchozí k nám nemusejí mít peníze ani doklady, ale slušné chování je podmínkou. Doufáme, že nám otevření velkokapacitního vyhřívaného stanu v DEPO2015 pomůže ten přetlak trochu odlehčit,“ doufá vedoucí Domova sv. Františka Džemal Gërbani.