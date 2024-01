Kronikářka Eva Kalčíková ze Lhůty na Plzeňsku uspěla v soutěži O nejlepší kroniku Plzeňského kraje. V kategorii nejmenších obcí získala pro svou vesnici první místo.

S kronikou přišla poprvé do styku v roce 2011, kdy začala tehdejší kronikářce pomáhat svými ilustracemi. Od roku 2018 převzala zaznamenávání dění v obci do kroniky celé. Nejvíce času jí zaberou ilustrace, jedna celostránková znamená i dvacet hodin práce.

„Obrázky dělám tak, že si napřed ve vsi daný objekt nebo téma nafotím a pak se podle fotky snažím překreslit věrně do kroniky. Používám akvarelové pastelky v kombinaci s archivním inkoustem a fixami. Ilustrace se vztahují buď k ročním obdobím nebo k nějaké významné události,“ vypráví Eva Kalčíková, která pracuje jako květinářka a má vedle toho ještě spoustu dalších zálib. Má šestadvacetiletého bělouše, na kterém jezdí po okolí, věnuje se zahrádce a chodí ráda na ryby.

Do kroniky dělá jeden komplexní zápis za rok. „Člověk si to musí trošku hlídat: počasí, co se dělo v obci významného. I v návaznosti na celorepublikové dění co mělo nějaký vliv na chod obce. Například různá opatření když byl covid. Současná metodika doporučuje členění zápisů v kronikách do kapitol, kde v jedné mám rozepsané abnormality v počasí, ve druhé investice, v dalších složení zastupitelstva, výsledky voleb, práci spolků, pravidelné a mimořádné akce. Když se pak něco dohledává, najde se to snáze, než kdyby se to zaznamenávalo za sebou, jak se věci udály,“ vysvětluje Kalčíková.

„Aby bylo všechno v pořádku a podle zákona, musím mít od všech osob, o kterých píšu jménem, jejich podepsaný souhlas s uvedením do kroniky. Třeba tady mám namalovaný domek paní Jankové s uvedeným číslem popisným, aby to bylo dochováno pro další generace. Takže jsem za ní napřed zašla, ukázala jí obrázek a domluvily jsme se, že ho namaluju do kroniky. Ona souhlasila, podepsala mi to a je všechno v pořádku. To samé je potřeba u vítání občánků. Tam píšu jména těch, kteří se narodili. A u každého jednoho musím mít potvrzený souhlas rodičů,“ ukazuje kronikářka.

„Během roku si dělám poznámky, nějaké fotografie. Když se konají akce, je dobré tam být a vidět na vlastní oči,“ upřesňuje svou práci Kalčíková. „Pak si to za celý rok dám dohromady. Sepíšu to a přinesu na úřad, kde se k tomu vyjádří letopisecká komise, která texty musí schválit. Teprve tu odsouhlasenou verzi pak po večerech přepisuju do knížky. Ty hodiny už nespočítám,“ usmívá se sympatická žena.

V posledních letech se ve Lhůtě s kronikou soutěže zúčastňovali pravidelně. V roce 2019 byli druzí a v závěru loňského roku dosáhli na vítězství.