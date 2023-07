Zájem o lezení roste, výjimkou není ani Plzeň. Lezecké centrum V16 v Plzni rozšiřuje své prostory o druhé patro.

Lezecké centrum V16 v Plzni | Video: Deník/Šimon Bukovjan

V roce 2016 se rozhodla skupina lezců z Plzně založit jednu z prvních lezeckých stěn zaměřených výhradně na bouldering v České republice. Jedná se o lezeckou disciplínu, kde lezec leze bez jištění zpravidla v rozmezí dvou až pěti metrů a po přelezení cesty vylézá na balvan, umělou stěnu nebo odskakuje do měkké žíněnky. Plocha přibližně 600 metrů čtverečních celého areálu V16 se nově rozroste o dalších přibližně sto metrů čtverečních. Majitel se svým týmem se rozhodl využít možnosti výstavby druhého patra, kde vznikne další lezecká plocha. „Nová stěna nabídne návštěvníkům dalších až 15 pohybových problémů,“ říká majitel stěny V16.

Hlavním impulzem realizace projektu byla rostoucí poptávka po umělých stěnách. V Německu v době vzniku V16 již fungovala síť tzv. Boulderweltů, tedy umělých stěn zaměřujících se na samotný bouldering. V Plzni do té doby existovala jen nabídka lezení na umělých stěnách na laně, a to jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorech. Proto lezecká komunita v Plzni byla ze začátku mírně skeptická k výstavbě boulder stěny. Jak ale ukázal čas, poptávka po boulderovém lezení za poslední roky vzrostla a našla si řadu stálých návštěvníků. Zároveň projekt dokázal oslovit řadu začínajících i pokročilých lezců mladší generace, kteří jsou stěžejní skupinou z řady zájemců.

Zdroj: Deník/Šimon Bukovjan

Lezecký areál V16 se skládá z hlavní stěny, traverzovací stěny, kampusů, stěn pro výkonnostní lezení a baru s recepcí. V rámci celého objektu nechybí ani šatny se sprchami, jak však sám podotýká majitel. „Toto zázemí není ideální, a v následujících letech plánujeme ve spolupráci s pronajímatelem rekonstrukci těchto prostor“.

Prostory areálu V16 pronajímá lezeckému centru Západočeská univerzita, která podpořila vznik projektu a je dlouholetým spolehlivým partnerem. Tuto komunitu tvoří lezci dnes již starší generace, mezi které patří i samotný majitel V16. Volné lezení v okolí Plzně má dlouholetou tradici počínající převážně osmdesátými a devadesátými lety minulého století. I přesto již v šedesátých a sedmdesátých letech vznikali v okolí Plzně především v okolí Nečtin, kde se nachází stolová hora Kozelka, skalní lezecké cesty, které se lezou dodnes.

Prostor V16 se nachází v Kollárově ulici. Samotný objekt byl postaven v roce 1904 Emilem Škodou, který původně sloužil jeho zaměstnancům. Následně zde vznikl kinosál přístupný veřejnosti. V prostorech dnešních šaten byli dříve lázně. Budova během první republiky sloužila k pořádání společenských a kulturních akcí, kde se pořádali například plesy. Po roce 1948 zde sídlil klub mediků Karlovy univerzity. Kinosál fungoval do devadesátých let. Následně několik let prostor chátral a hrál se zde squash. „Během výstavby lezeckého centra prošel prostor nutnou rekonstrukcí. Museli jsme například opravit podlahy nebo sanovat a natřít zdi. Na této rekonstrukci se podíleli i lezci z lezecké komunity a s obnovou pomohla také Západočeská univerzita,“ dodává majitel.

Zdroj: YouTube

Lezecké cesty na V16 jsou rozděleny do pěti barevných okruhů, které značí jednotlivé obtížnosti. Na stěně si tak zalezou, jak naprostí začátečníci, tak i zkušení sportovní lezci. Cesty jsou po částech obměňovány napříč sektory i obtížnostmi přibližně jednou týdně. Majitel stěny zdůrazňuje: „Podstatou kvalitně postavených cest je v prvé řadě osoba stavěče. Ovšem nemalou roli hraje výběr samotných chytů. Ten je pro bouldering velmi důležitý“. Za dobu fungování V16 prošly chyty generační obměnou. Začínalo se s chyty spíše určenými pro lezení lanových cest, chyty se stále modernizují a dnes si ve V16 sáhnete i na ty nejmodernější. Ještě více vyzdvihuje důležitost stavby samotných cest, o které se zde na stěně stará hlavní stavěč V16 a držitel národní stavěčské licence 1. úrovně Českého horolezeckého svazu Michal Kalvas – Hlavní stavěč ČHS.

Součástí nabídky areálu jsou i lezecké kurzy jak pro děti, tak dospělé. Nově V16 přichází s možností individuálního přístupu ke svým zákazníkům formou lezení pro začátečníky, pokročilé a lezení s trenérem. „Co se týče zájmu veřejnosti, lezců přibývá a tomu je i uzpůsobena otevírací doba. Centrum má otevřeno všechny dny v týdnu od osmi do dvaceti dvou hodin vyjma štědrého dne a silvestru, kdy má V16 zavřeno,“ říká majitel stěny. Mimo kurzů V16 uskutečňuje příměstské tábory, lezecká soustředění pro děti a narozeninové oslavy. Během roku pořádá i lezecké závody. Novinkou je i založení lezeckého oddílu V16, kde lezečtí trenéři připravují nadějné lezce na závody konající se nejen po České republice.