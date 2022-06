Jízdenka platí po celém systému Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) a ve vybraných vlacích a autobusech v příhraničních okresech Cham a Regen. Jízdenku je možné využít vždy 24 hodin od okamžiku její platnosti a mezi spoji je možné libovolně přestupovat. „Ceny jsme nastavili tak, aby byly příznivé. Cenu 360 Kč pro rodinu považujeme za velmi atraktivní. A o prázdninách je možné jízdenku využívat v kterýkoliv den. Chceme odstraňovat bariéry pro cestující, snažíme se, aby co nejvíce lidí jezdilo veřejnou dopravou,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek, který doufá, že jízdenka bude například pro turisty, kteří tráví čas na Šumavě, vítaným zpestřením, jelikož na jednu budou moci jezdit po Šumavě na české straně a podívat se i do některých měst v Německu.

„Na zlepšení možností cestování do Německa Plzeňský kraj a jeho společnost POVED aktivně spolupracovaly s německými okresy Cham a Regen již v předchozích letech, nyní se podařilo dosáhnout historického průlomu. Poděkování patří i Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje, dolnobavorskému spolku Europaregion Donau-Moldau a našim dopravcům, díky jejichž pozitivnímu přístupu je možné mezinárodní spolupráci rozvíjet,“ sdělila ředitelka společnosti POVED Zdeňka Kmochová.

V tropických teplotách si pro výhru doběhl v TFA Jaroslav Cibulka

Pokladna i aplikace

Ve vybraných vlacích na německém území je jízdenky Turista Plzeňskem a Bavorskem možné využívat od 1. července do 30. září 2022, ve vybraných autobusech neomezeně do konce roku 2022. Pořídit jízdenku je možné u průvodčího ve vlaku, u řidiče autobusu, na pokladně ČD či v e-shopu ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak či Virtuální karta. Konkrétní linky na území Německa, kde jsou jízdenky uznávány, lze nalézt na webu IDPK www.idpk.cz/bavorsko.

Díky spolupráci je možné se svézt celou turisticky atraktivní sítí železnic Waldbahn na bavorském území nebo usnadnit si přiblížením autobusem výšlap na Velký Javor. Lze využít také přeshraniční linku 982 Klatovy – Bodenmais.

Půjde o pilotní provoz, po němž bude následovat vyhodnocování. Jednání s německou stranou budou ale i nadále pokračovat. „Myslím si, že tři měsíce je na rozjezd málo. Máme zkušenost, že když zavedeme v dopravě něco nového, tak než si lidé zvyknou, tak to trvá rok. Bude to první pilot a nesmíme se nechat odradit, když cestujících nebudou davy. Jsem přesvědčen, že příští rok budeme minimálně v letní sezoně opět pokračovat. Bylo by pěkné, kdyby se připojily i další kraje. Do budoucna chceme, aby jízdenky byly uznávány i v dalších letech již trvale bez ohledu na letní či zimní sezonu,“ dodal Čížek.

U Švihova se čelně srazila dvě auta, spolujezdkyně nepřežila

Po Německu za 9 eur

S velmi zajímavou nabídkou přišlo pro letošní léto německé ministerstvo dopravy a digitálních záležitostí. Od června zatím do konce srpna zavedlo jízdenky za speciální cenu pouhých 9 eur (cca 220 korun), které jsou platné celý kalendářní měsíc a dá se na ně jezdit po celém Německu. Platí v regionálních vlacích (kategorie RB – Regionalbahnen, RE – Regionalexpress a IRE – InterRegioExpress), dále ve všech spojích městské hromadné dopravy a také místních autobusech. Neplatí zatím v dálkových vlacích kategorií ICE, EC a IC a v komerčních spojích. Spoje si snadno najdete na vyhledávači německých drah www.bahn.de, nezapomeňte ale zaškrtnout kolonku Nur Nahverkehr.