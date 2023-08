Letní speciál z pivovaru Proud je opět okořeněný Kampotským pepřem

Pepper Your Saison, Pepper Your Gose a do třetice Pepper Your Lager. Plzeňský experimentální pivovar Proud pokračuje v úspěšné spolupráci s českou značkou .pepper..field novou sezonní limitkou.

Sezonní limitovanou edicí z pivovaru Proud je letos Pepper Your Lager. | Foto: se svolením Pivovaru Proud

Sezonní limitovanou edicí z pivovaru Proud je letos Pepper Your Lager.Zdroj: se svolením Pivovaru Proud„Pepper Your Lager je klasický český ležák okořeněný ve vůni i v chuti bílým Kampotským pepřem, který pivu dodává jemné, ale výrazné pepřové aroma po dřevu, muškátovém květu i citrusovém ovoci. V chuti se pak projevuje lehkým štípnutím na jazyku a suchým kořenitým dozníváním,“ charakterizuje novinku sládková pivovaru Proud Lenka Straková. Spojení piva z Proudu a proslulého pepře, který do České republiky dováží společnost .pepper..field, skvěle funguje. K partnerství obou značek přitom došlo vlastně náhodou. Díky vánočnímu dárku, skleněné zkumavce s Kampotským pepřem od .pepper..fieldu, který dostal ředitel pivovaru Proud Michal Škoda. „Zrovna v té době jsme v pivovaru vymýšleli novinku v podobě piva belgického typu, a tak mě napadlo přidat do receptury právě Kampotský pepř. Napsal jsem do .pepper..fieldu na Instagramu a z toho se vyklubala první schůzka. Na té jsme společně očichali a ochutnali všechny varianty pepřů, které nabízejí, a měli jsme jasno,“ zavzpomínal Michal Škoda. Každý ze tří společných speciálů reprezentuje nejen jiný pivní styl, ale také spojení s různými druhy Kampotského pepře – po červeném a zeleném lyofilizovaném nyní dostává prostor bílý pepř. Léto s Prazdrojem slaví dvacet let, vedle koncertů nabídne i letní speciál „Propojení Kampotského pepře a alkoholu je stejně skvělé, jako párování pepře s jídlem. Kampotský pepř krásně rozvíjí chutě v našich .pepper..beer. První a druhá edice byla tak oblíbená, že jsme se cítili jako malý pivovar. Naše nové pivo je krásně čisté a pepřové jen lehce, ideální na letní grilovačky,“ shodují se v .pepper..fieldu. Stoprocentně organický, sluncem sušený, s láskou sbíraný Kampotský pepř nejvyšší kvality tým .pepper..field vykupují přímo od kambodžských farmářů, bez prostředníků a za férové ceny. Pak jej kuličku po kuličce znovu kontrolují a balí výhradně do českých obalů. .pepper..field je členem Asociace společenské odpovědnosti, část ze zisku vrací zpátky do Kambodže.

