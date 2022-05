V červnu na břehu Radbuzy opět zaparkuje pop-up hospoda Picnic Punx, okolo níž se bude odehrávat různorodý program. Ve středu to budou živé koncerty, například v Berlíně usazený irský folkový zpěvák A.S Fanning nebo plzeňské Sebevrány. Čtvrtky budou patřit dětským představením a klauniádám, páteční večery zaberou dance párty s DJs a hudbou různých žánrů, které postupně přejdou do silent disca a v neděle si užijí milovníci dobrého jídla na grilovačkách či akcích Eat’n’beat.

„Mezitím se vždy v sobotu budou konat větší akce. 4. června to bude benefice Plzeň pro Nelinku, 11. června otevřený turnaj ve stolním fotbálku, 18. června kuchařská show s japonskou kuchyní a poslední červnovou sobotu sraz automobilových veteránů americké výroby,“ pokračoval Liška.

Dítě odebrali rodičům. Drsný příběh ze Šumavy byl inspirací filmařům

První takovou akcí ale bude hned v sobotu 28. května od 14 hodin benefice Plzeňská kachna aneb Děti pro děti, velký závod gumových kachniček, jejichž zakoupením bude podpořena ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a děti s vadou řeči v Lazaretní ulici v Plzni. Bude se také soutěžit o zajímavé ceny a akci doplní i doprovodný program.

Tradičně se na náplavce uskuteční folkový festival Folk Park. První část se odehraje už 21. června, druhá bude 9. srpna.

O prázdninách budou na náplavce pokračovat čtvrteční dětská představení, od 30. července se k programu opět přidají oblíbené filmové projekce od Finále Plzeň s českými i zahraničními filmovými hity. Celý program uzavře o víkendu 4. a 5. září dvoudenní festival street foodové gastronomie TUTO JÍDLO.

„Program na prázdniny a začátek září není zatím finálně uzavřený. Máme rámec akcí, které víme stoprocentně, že se odehrají, ale je možné, že se okruh akcí o prázdninách ještě o něco rozroste,“ dodal Liška.

Vstup na všechny akce je zdarma. Aktualizovaný program festivalu i podrobnosti k jednotlivým akcím jsou na stránkách www.depo2015.cz a nebo na Facebooku Náplavka na Radbuze.