Už v příštím roce by podle plánu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka měly létat vrtulníky záchranářů z Karlových Varů. Má se i uvažovat o tom, že se tam přestěhují stroje z Líní u Plzně.

Letiště Líně | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Z letiště v Líních u Plzně by se mohla přesunout Letecká záchranná služba (LZS) do Karlových Varů. O tomto plánu má aktuálně jednat ministerstvo zdravotnictví, informaci přinesl server novinky.cz.

Proti takovému postupu se ale ohrazují zástupci Plzně i Plzeňského kraje. Změna se chystá kvůli výstavbě gigafactory, Líňské letiště je jednou z alternativ, kterou pro ni zvažuje automobilka Volkswagen. Své rozhodnutí ale už několikrát odložila.

Podle zdroje Práva by záchranka měla zůstat v Líních do června příštího roku, pak by ji armáda měla začít provozovat na letišti v Karlových Varech.

Sanační plán pro líňské letiště je hotový, vyčištění by mělo trvat maximálně rok

Právě možnosti zřízení letecké záchranky na území Karlovarského kraje se mimo jiné týkala jednání při nedávné návštěvě ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) v Karlových Varech. „Třetina území regionu není pokryta v doletové době dvaceti minut, což je zejména pro oblast Krušných hor značný problém, a to z pohledu silného turistického ruchu a nedostupnosti terénu. Snažíme se být v této věci aktivní a již jsme zadali k vypracování dokumentaci, která shrne veškeré požadavky nezbytné pro zřízení Letecké záchranné služby,“ uvedl poslanec a zastupitel Karlovarského kraje Jan Bureš (ODS).

Ministr novinářům sdělil, že by z karlovarského letiště mohl poprvé vzlétnout vrtulník krajské letecké záchranné služby už v příštím roce. O stěhování záchranky z Líní ale nemluvil.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Na informaci o možném stěhování LZS reagovali zástupci města Plzně i kraje. „Další lež téhle vlády a další důvod, proč se postavit proti gigafactory. Přesun letecké záchranné služby mimo Plzeňský kraj je pro mě naprosto nepřijatelný. Přímo dopadá na naše občany. Budu chtít ve věci co nejdříve jednat s hejtmanem a společně projednat možné kroky,“ uvedl plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO).

„Určitě s Romanem Zarzyckým budeme postupovat jednotně. Pokud by toto opravdu nastalo, bylo všechno ze strany vlády jedna velká lež,“ reagoval hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

Zastánci letiště v Líních mají strach, že se plocha zruší a náhrady se nedočkají

Narážel tím na prvotní slib, že letecká záchranka v Líních zůstane i při výstavbě gigafactory zachována. Což bylo uvedeno i ve vládním usnesení z loňského července, kterým byla možnost vzniku průmyslové zóny na letišti schválena. „Nikdy neexistovala varianta, že bude LZS zrušena. Na veškerých jednáních bylo naopak její fungování garantováno. Chod LZS bude zachován,“ uvedl tehdy po jednáních o průmyslové zóně Špoták.

Postupně se ale začalo mluvit i o stěhování záchranky do jiných lokalit, vždy to ale bylo v okolí Plzně. Zmiňovaly se varianty vedle hasičské stanice na Košutce či u Chotěšova, kde se zvažuje také vybudování nového letiště jako náhrady za Líně. V poslední době se hovořilo také o jejím dočasném přesunutí v rámci areálu do doby, než bude postavené nové letiště.

Teď poprvé padla zmínka i o možnosti stěhování záchranky, kterou provozuje armáda, mimo Plzeňský kraj. To je pro hejtmana Špotáka nepřijatelné. „Několikrát jsme prohlásili, že záchranka nesmí opustit Plzeňský kraj. Pokud se tak stane, další spolupráce na projektu ohledně gigafactory pro nás ztrácí smysl. Vláda i ministerstvo průmyslu a obchodu by tím nedodržely své slovo,“ zdůraznil pro Právo.

Plzeňský kraj by se tak totiž dostal do situace, ve které je teď ten Karlovarský. Do některých míst by vrtulníky nestihly doletět v požadovaném časovém limitu. Navíc pacienty transportují v drtivé většině případů do Fakultní nemocnice Plzeň.

Ještě v dubnu přitom ministr Válek mluvil o vybudování LZS v Karlovarském kraji a zároveň i o jejím zachování v kraji Plzeňském. „Pokud kvůli stavbě gigafactory skončí letiště v Líních v Plzeňském kraji, bude se muset najít nové místo pro vzlet vrtulníku LZS také v Plzeňském kraji,“ řekl tehdy ČTK. Zajištění nového místa pro LZS v Plzeňském kraji považoval za jeden z úkolů, který je třeba vyřešit, aby bylo možné továrnu na baterie do elektromobilů na letišti v Líních vybudovat.