Přes 200 lidí, převážně rodin s dětmi, se v sobotu zapojilo do akce Den pro les v plzeňských Malesicích. V Kyjovském lese vysázeli tisíce mladých stromků. Zájem o registrace byl tak velký, že organizátoři museli už týden předem vyhlásit plný stav.

Do sázení stromků u Malesic se zapojily stovky lidí. Den pro les přilákal především rodiny s dětmi. | Foto: Deník/Veronika Krátká

Den pro les zpestřil jarní sobotu mnoha rodinám nejen z Malesic. Organizátoři ze Správy veřejného statku města Plzně měli pro účastníky připravili přes 4 tisíce sazenic především dubu zimního, jedle bělokoré a douglasky tisolisté i doprovodný program.

Předem přihlášení účastníci se na paseky vydávali postupně. „V jedné skupině může být maximálně deset dospělých plus děti. Práce je pro silné kopáče i pro nejmenší nosiče sazenic. Zájem je velký. Poslední týden už jsme museli zájemce o registraci odmítat s tím, že můžou přijít na podzim, kdy se bude akce opakovat,“ říká Martina Kováříková z oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Správy veřejného statku města Plzně.

Lidé sázeli stromky do předem připravených řádků. „Tato plocha má 38 arů, na polovinu přijde dub a na polovinu douglaska. Je to paseka po takzvané nahodilé těžbě, uschly tady borovice staré 110 až 150 let,“ vysvětluje hajný Antonín Chyška a přitom oranžovým sprejem vyznačuje místa pro nové stromky. „Lidé si najdou značku, vezmou si kovový sazeč, zaviklají jím, aby vznikl dostatečně velký otvor, pak zapustí sazenici až ke krčku, zamáčknou, zašlápnou, aby to drželo a je hotovo,“ popisuje postup výsadby hajný. Den pro les si nenechala ujít ani mladá maminka Zuzana, která sází s čtyřletým synem Tomášem. „Přijeli jsme sem z Plzně. Na takové akci jsme poprvé, dozvěděla jsem se o ní od kamarádky,“ dodává.

Do Kyjovského lesa zamířil i náměstek primátora Plzně a starosta Malesic Aleš Tolar. „Je potřeba zalesnit 0,8 hektaru mýtin. Zčásti kvůli kůrovcové kalamitě a zčásti kvůli suchu. Je tady problematické, pískovcové podloží, proto tady uschlo hodně stromů. Jsem rád, že se zapojila veřejnost, místní spolky i skauti, ti mají celou jednu mýtinu pro sebe,“ dodává.

Součástí Dne pro les byla stopovačka pro děti, které plnily různé úkoly. Luštily křížovku, řešily rozdíl mezi rohy a parohy, prohlédly si vycpaná lesní zvířata a nechyběl ani tvořivý stánek. Dospělí se přímo od lesníků dozvěděli informace a zajímavosti o hospodaření a aktuálním stavu městských lesů.