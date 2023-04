Lékařská fakulta v Plzni hledá absolventy, kteří na ní dokončili studia v roce 1973. Univerzita Karlova totiž pořádá 20. května 2023 Zlaté promoce pro absolventy, od jejichž studia uběhlo letos 50 let. Slavnostní ceremoniál se uskuteční ve Velké aule pražského Karolina.

Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Jindřich Fínek. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Pokud jste absolventy z roku 1973 a chtěli byste se Zlaté promoce zúčastnit, přihlašte se nám prosím na fakultě a my vám pošleme pozvánku,“ vyzývá Barbora Černíková z oddělení vnějších vztahů plzeňské lékařské fakulty. „Pokud máte absolventa z roku 1973 ve svém okolí, budeme rádi, když mu dáte vědět. Rádi získáme kontakty i na absolventy z dalších let, protože Zlaté promoce plánuje Univerzita Karlova i do budoucna,“ dodává.

Kontakty jsou zveřejněny na hlavní internetové stránce Lékařské fakulty v Plzni. Účast na Zlaté promoci je pro absolventy zdarma. Akce je součástí Dne s Univerzitou Karlovou. Kromě Zlatých promocí bude v prostorách rektorátu a v nedalekém Kampusu Hybernská připraven celodenní program pro širokou veřejnost. Jeho součástí budou besedy s absolventy, přednášky, ale také interaktivní ukázky vědních oborů jednotlivých fakult a aktivity pro děti.

Kontakt pro přihlášení na Zlatou promoci: Mgr. Jiří Novotný, tel. 377 593 431, jiri.novotny@lfp.cuni.cz.